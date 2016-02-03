طرح جامع مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی خوزستان روی میز استاندار

احمد سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص خوزستان و نیاز آن به مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی اظهار کرد: ۱۴ هزار کیلومتر مسیر اصلی، روستایی و آزاد راه در استان وجود دارد. خوزستان در مسیر ترانزیتی بسیاری از کالاهای وارداتی و صادراتی قرار دارد.

وی افزود: ۴۴ درصد واردات و ۱۷ درصد صادرات کشور از هشت بندر خوزستان انجام می شود. همچنین ۳۶ یادمان و ۱۵ نقطه اساسی مربوط به دوران دفاع مقدس در این استان وجود دارد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: طرح جامع مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی خوزستان به استاندار ارائه و در نهایت هم تصویب شد. البته علاوه بر آن ۳۱ مجتمع خدمات رفاهی داریم که در مسیر بهره برداری است و با افتتاح چهار مجتمع جدید به ۳۵ مجتمع می رسد. قریب به ۳۱ مجتمع در حال ساخت است و به ۱۸ مجتمع خدمات رفاهی هم نیاز داریم.

سیاحی با دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت مجتمع های خدمات رفاهی بیان کرد: همه امکانات از جمله زیرساخت های راه، آب و برق را برای سرمایه گذاران مهیا می کنیم.

وی عنوان کرد: رونق هرچه بیشتر مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی باعث کاهش تلفات می شود و محل های مناسبی برای استراحت رانندگان و مسافران به وجود می آورد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: هر سال قریب به سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس بازدید می کنند و ۸۰۰ هزار نفر نیز از دو مرز چذابه و شلمچه در اربعین حسینی عازم کربلا می شوند.

سیاحی ادامه داد: با توجه به این مسائل، می طلبد که مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مدرن و شایسته ای در حد درجه یک داشته باشیم. از آنجایی که احداث این مجتمع ها در جهت رضایتمندی هرچه بيشتر مردم است قطعا می تواند بسیار اثر بخش هم باشد.