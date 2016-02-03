ساماندهی روستای تاریخی سرابکلان ۱۵ سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان ایلام، عبدالمالک شنبه زاده در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای سرابکلان افزود: اماکن مسکونی و آغل احشام این روستای تاریخی بر روی بافت اصلی شهر تاریخی سیروان و بناهای مدفون و نیمه مدفون این شهر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باید با کمک مردم و همکاری فرمانداری سیروان سایت جدیدی برای ساخت و ساز متقاضیان شناسایی و زیرساخت های آن شامل آب، برق، تلفن و گاز توسط دولت آماده سازی شود که البته یک برنامه بلند مدت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: تا زمانیکه سایت جدید آماده سازی شده و امکان ساخت و ساز متقاضیان فراهم شود، فعالیت های مربوط به ساماندهی وضعیت داخل روستا از جمله خاکریزی گودال ها و کانال های ایجاد شده، سنگفرش کوچه ها، گازکشی روکار، انجام یک لایه آسفالت بر روی دو جاده اصلی این روستا و دیگر خدمات اولیه با تایید شورای فنی و نظارت مستمر میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

شنبه زاده با بیان اینکه برای ساخت و ساز در این روستا هیچگونه مجوزی داده نخواهد شد، افزود: هم اکنون ۳۶۰ واحد مسکونی بر روی شهر تاریخی سیروان ساخته شده که باید به صورت تدریجی و در بازه زمانی ۱۵ ساله به سایت جدید منتقل می شوند.

وی با تاکید بر اینکه جابجایی این روستا به یکباره امکانپذیر نیست، اظهار کرد: این امر حدود ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد.

شهر تاریخی سیروان مربوط به دوران ساسانی و قرون اولیه اسلامی در شهرستان سیروان روستای سرابکلان واقع شده و به شماره ثبت چهار هزار و ۱۶۵ در سال ۸۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.