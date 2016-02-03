موزه فسیل شناسی کوهبنان راه اندازی می شود

محمدرضا مهدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: وجود معادن زغال سنگ در کوهبنان باعث پیشرفت های این شهرستان شده است.

وی خدمات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران را قابل قیاس با دوران پیش از انقلاب ندانست و افزود: پروژه های بسیاری در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد که از آن جمله می توان به افتتاح دستگاه های آب شیرین کن کیانشهر و کوهبنان با بودجه بیش از دو میلیارد تومان اشاره کرد.

وی از بهره برداری از ساختمان سه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ آموزش و پرورش و میراث فرهنگی این شهرستان خبر داد و افزود: همچنین در این ایام اداره ثبت اسناد نیز راه اندازی خواهد شد.

مهدلو با اشاره به افتتاح سه باب مدرسه، اظهار کرد: همچنین عملیات مرمت و بازسازی خانقاه شیخ ابوسعید تا پایان دهه فجر به اتمام می رسد.

وی از راه اندازی موزه فسیل شناسی کوهبنان خبر داد و افزود: فاز اول عملیات مرمت خانه آل طاها به اتمام رسیده که بهره برداری می رسد.

فرماندار کوهبنان تصریح کرد: همچنین مرکز بهداشت درمانی شهر کوهبنان، پایگاه اورژانس ۱۱۵ کیانشهر و سه باب خانه پزشک در این ایام افتتاح می شود.

وی از بهره برداری از چندین پروژه برق رسانی به روستاها خبر داد و افزود: با بهره برداری از این پروژه ها همه روستاهای این شهرستان از نعمت برق بهره مند می شوند.

۸۰ درصد جمعیت کوهبنان از نعمت گاز برخودار می شوند

مهدلو گاز رسانی به روستاهای بخش طغرل جرد را از جمله طرح هایی دانست که در دهه فجر کلنگ زنی می شود و افزود: با اجرای این پروژه ۸۰ درصد جمعیت روستایی شهرستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: مردم به نظام امید بسیاری دارند و با همین امید انقلاب را به ثمر رساندند.

فرماندار کوهبنان تصریح کرد: مردم شهرستان کوهبنان همواره در زمان های متفاوت علاقمندی خود به نظام را با حضور در صحنه های ملی نشان داده اند و ثابت کرده اند که مدافع انقلابی که خود به ثمر رسانده اند، هستند.

مهدلو یادآور شد: کوهبنان یکی از شهرستان های انقلابی استان کرمان بوده و به طور قطع مردم این دیار حضوری باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفندماه خواهند داشت.