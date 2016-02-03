تکریم خانواده شهدا مهمترین وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور شامگاه سه شنبه با حضور در منزل پدر شهید عباس عباسی و دیدار با این خانواده، تصریح کرد: خانواده شهدا چشم‌وچراغ کشور ما هستند و اجر آن‌ها کمتر از خود شهیدان نیست.

وی گفت: راهی که شهیدان انتخاب کردند ماندگار و جاودانه است و بدون شک بهترین راهی که شهیدان با آگاهی و بصیرت انتخاب کردند راه شهادت بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی گفت: امروز اگر عزت و اقتداری در دنیا برای ایران کسب‌شده است به خاطر خون شهیدان است و همه ما مدیون قطره‌قطره خون شهیدان هستیم.

صفایی پور تصریح کرد: سرکشی از خانواده معزز شهدا باید در اولویت کاری هر مسئول قرار گیرد و احترام و تکریم خانواده شهیدان احترام و تکریم خود شهیدان است.

وی گفت: در این ایام که روزهای شادی و سرور کشور است ضروری است که یاد شهدا گرامی داشته شود و تکریم ایشان از برنامه‌های ثابت در طول سال باشد.

پدر شهید عباس عباسی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه مسئولان شهرستان میامی به خانواده شهدا و ایثارگران گفت: قرائت وصیت شهیدان و تبیین اهداف ایشان به عنوان یکی از ضروری‌ترین امروز جامعه از وظایف روحانیان و مسئولان است.

علی‌اکبر عباسی افزود: پشتیبانی از ولایت‌فقیه و دفاع از دستاوردهای امام و انقلاب از اساسی‌ترین وصایای شهیدان بوده است.

شهید عباس عباسی متولد ۱۳۴۶ روستای ابراهیم‌آباد از توابع شهرستان میامی در تاریخ ۲۶اسفند۱۳۶۶ در عملیات بیت‌المقدس سه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید.