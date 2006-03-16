ارائه دف هاي تقلبي به آموزش هنرجويان موسيقي لطمه مي زند

"مسعود حبيبي" نوازنده سازهاي كوبه اي كه چند سالي است در زمينه دف نوازي شيوه هاي نويني را ارائه ودف ساخت خود را با صدادهي جديدي روانه بازار كرده است ضمن بيان اين مطلب افزود: متاسفانه نبودضمانت اجرايي قانون حمايت از مولفين و مخترعين مشكلي است كه براي اهالي هنر و از جمله موسيقي ايران بسيار گران تمام شده است.

وي ادامه داد: دف "حبيبي" ساخته و اختراع من بوده است كه با شماه ثبت اختراع 27190 و تاريخ ثبت 29/3/80 با آرم "حبيبي" روانه بازار موسيقي ايران شد اما متقلبين و سودجويان اين آرم را جعل كرده اند و به علاقمندان موسيقي جنس قلابي را مي فروشند. در حال حاضرمن راه هاي قانوني را طي مي كنم و اميدوارم بتوانم با حمايت مراجع قانوني از فعاليت اين عوامل سودجو جلوگيري كنم.

حبيبي خاطر نشان كرد: پي گيري من به اين دليل نيست كه اگر مردم دف اصلي را خريداري كردند من ميلياردر مي شوم و اگر نخريدند من متضرر، بلكه بحث بر سر استفاده از محصولي است كه به قصد استفاده صحيح و راحتي هنرجو ودر نهايت تعالي هنر ساخته شده و حالا اين هدف با وجود دف ها تقلبي مخدوش وتحت الشعاع قرار گرفته است.

وي افزود: نوع صدادهي دف هاي تقلبي با دف هاي اصلي بسيار متفاوت است، روي دفي كه من ساخته ام 9 سال تمام كار شده است و من شيميداناني را براي كشف موادي كه بتوانند صدادهي بهتري را روي پوست مصنوعي(كالك) داشته باشند استخدام كرده ام، براي چوب شش لايه آن زحمت كشيده ام و متقلبين تا به امروز نتوانسته اند به فرمول هاي واقعي ساخت اين دف دست پيدا كنند. ويژگي هاي اين دف اين است كه رطوبت و شرايط جوي روي آن هچ تاثيري ندارد ، كمانه آن دايره كامل است و....