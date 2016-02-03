اشتغال ۲۸هزار لرستانی در بخش صنعت/قابلیت تولید ۱۵ درصد فولاد کشور

محمدرضا صفی خانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد واحدهای صنعتی استان لرستان اظهار داشت: لرستان هزار و ۵۹۴ واحد صنعتی کوچک، بزرگ و متوسط دارد.

وی با اشاره به تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در این واحدهای صنعتی عنوان کرد: در مجموع تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در این حوزه بیش از ۲۸ هزار و ۶۰۰ مورد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به صادرات دارویی استان لرستان نیز بیان داشت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد صادرات دارویی ایران از سوی شرکت داروی سازی اکسیر لرستان صورت می گیرد.

صفی خانی بیان داشت: بیش از ۱۸۰ قلم دارو در این شرکت دارو سازی تولید می شود.

وی همچنین به فعالیت پتروشیمی لرستان اشاره کرد و گفت: حدود ۴۳ نوع پلی اتیلن با کاربردهای مختلف در صنایع پایین دستی پتروشیمی لرستان تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین به تولید فولاد و میزان ظرفیت تولیدی که در این زمینه وجود دارد اشاره کرد و گفت: ظرفیت اسمی تولید فولاد در لرستان حدود ۵۰۰ هزار تن است.

صفی خانی بیان داشت: با توجه به افق ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور در نظر گرفته شده، لرستان می تواند حدود ۱۵ درصد سهم در میزان تولید کشور در این بخش داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت معادن لرستان اشاره کرد و گفت: در استان لرستان حدود ۱۱۰ معدن فعال وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ادامه داد: حدود دو درصد معادن کشور در استان لرستان وجود دارد.

صفی خانی میزان استخراج مواد معدنی در استان لرستان را نیز دو درصد مجموع استخراخ معادن کشور عنوان کرد.