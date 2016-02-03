علی اکبر شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه فازهای پارس جنوبی به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار قرار دارد و طی دو سال اخیر شاهد سرعتگرفتن توسعه فازهای پارس جنوبی هستیم.
وی با اشاره به افتتاح فاز ۱۲ پارس جنوبی در سال گذشته، اضافه کرد: امسال نیز تلاش ویژهای برای تکمیل فازهای اولویتدار پارس جنوبی صورت گرفت و فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به افزایش سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز در پارس جنوبی، خاطرنشان کرد: با افزایش ۱۷۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه گاز طی دو سال اخیر، میزان تولید گاز در این منطقه به بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تولید گاز از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز در حال انجام است، بیان کرد: یک میلیارد و ٧٣٠ میلیون دلار اعتبار طی ۹ ماهه امسال برای اجرای طرحهای پارس جنوبی اختصاص یافته است.
شعبانپور با اشاره به اینکه طرح توسعه پارس جنوبی تا دو سال آینده به صورت کامل تکمیل خواهد شد، ادامه داد: شاهد پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی در روند توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی هستیم.
وی با اشاره به مشکلات ساخت سکوهای فازهای باقیمانده پارس جنوبی در شرکت صدرا، افزود: معاون اول رئیس جمهوری پیگیریهایی را برای رفع مشکلات موجود در این بخش داشته است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اضافه کرد: با برنامهریزی و تلاش صورت گرفته، در سال ۹۵ نیز شاهد افزایش ۱۰۰ میلیون متر مكعب تولید گاز روزانه در پارس جنوبی خواهیم بود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را شرکتهای داخلی اجرا خواهند کرد و برای این مهم در حال ارزیابی فنی شرکتهای متقاضی توسعه این فاز هستیم و در صورت تائید توانایی مالی این شرکتها از سوی شرکت ملی نفت ایران، مناقصه بین شرکتهای متقاضی برگزار میشود.
نظر شما