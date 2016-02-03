کیهان گلستانی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: سجاد کاظم زاده با درخشش در رقابت های انتخابی و اردوهای آماده سازی تیم ملی بزرگسالان نظر کادر فنی تیم ملی را برای حضور در رقابت های کسب سهمیه المپیک جلب کرده است.

وی افزود: کاظم زاده در وزن ۶۹ کیلوگرم درمسابقات قاره ای چین که فروردین سال آینده برگزار می شود برای تیم ملی کشورمان به روی رینگ می رود.

گلستانی خاطرنشان کرد: کاظم زاده در دو سال اخیر حضوری موفق در مسابقات کشوری داشته است و یکی از چهره های پر امید بوکس ایران محسوب می شود و امیدوارم در ادامه روند رو به رشد خود بتواند نمایش خوبی در رویداد مهم پیش رو داشته باشد.

وی با بیان اینکه این اتفاق نشان از ارتقا جایگاه بوکس البرز در کشور دارد گفت: به مدد تلاش مربیان و متولیان این ورزش در سال های اخیر بوکس البرز رشد کمی و کیفی خوبی داشته است.

سرپرست هیئت بوکس استان البرز تصریح کرد: بوکس در کرج و منطقه البرز از دیرباز جایگاهی ویژه داشته و چهره های موفقی را به عرصه ملی معرفی کرده است.

گلستانی به برگزاری شرایط فعلی بوکس استان هم اشاره کرد و گفت: با محوریت سالن آزادگان کرج مسابقات، اردوهای آماده سازی و کلاس های آموزشی بوکس در حال برگزاری است.

وی در پایان افزود: به زودی با فراهم شدن مقدمات لازم انتخابات این هیئت ورزشی نیز برگزار خواهد شد و افراد علاقمند به اداره بوکس می توانند در میدان رقابت حاضر شوند.