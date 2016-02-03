شرایط بدنی مطلوبی دارم/خوشحالم به نیمه نهایی جام حذفی هلند رسیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلکمار سه شنبه شب با تک گل دقیقه هشت وینسنت یانسن موفق شد از سد میهمان خود اچ اچ سی گذشته و به نیمه نهایی جام حذفی هلند صعود کند.

علیرضا جهانبخش در خصوص این بازی گفت: بازی زیبایی بود. همه ما در این بازی یک چیز می خواستیم و آن هم پیروزی و صعود به مرحله بعد بود. البته بازی کردن مقابل اچ اچی سی همواره دشوار است. ما بازی های اخیر این تیم را بررسی کرده بودیم اما مشکل بود چون آنها کاملا با سیستم دفاعی بازی می کردند. خیلی تلاش کردیم که راهی برای نفوذ و گلزنی پیدا کنیم. این بهترین بازی تیم ما نبود. البته نتیجه خوبی کسب کردیم و همین نتیجه کافی بود تا ما را به مرحله بعد ببرد.

مدافع - هافبک ایرانی آلکمار که پاس گل بازی را به وینسنت یانسن داد، در ادامه اظهار کرد: ما می دانستیم که بازی مهمی داریم. من دوست دارم به وینسنت، مارک و همه بازیکنان خط حمله کمک کنم. خوشحالم از اینکه وینسنت بار دیگر گل زده است.

جهانبخش با بیان اینکه می تواند عملکردی به مراتب بهتر از این هم از خود نشان دهد، افزود: توان من بیش از این است و در آینده بهتر می شوم. من در حال حاضر کاملا آماده ام و احساس خوبی دارم. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم. همانطور که می دانید من برای مدت زمان زیادی مصدوم بودم و برای همین بود که هواداران فوتبال نمی توانستند علیرضای واقعی را ببینند. من اکنون به لحاظ فیزیکی در بهترین شرایطم قرار دارم.