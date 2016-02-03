به گزارش خبرنگار مهر، فوتسال ایران در آستانه مسابقات جام ملتهای آسیا یکبار دیگر خبرساز شده است و حالا همه به جای حمایت از تیم ملی درباره تصمیمی حرف می‌زنند که لیگ را به خاموشی ۹ ماهه می‌کشاند و حتی می‌تواند عملکرد تیم ملی را در جام ملتها تحت تاثیر خود قرار بدهد.

* اصل ماجرا چه بود؟

با اتمام مسابقات لیگ برتر فوتسال، مسئولان سازمان لیگ به سرعت برنامه‌ای را تنظیم کردند که طبق آن برنامه قرار بود مسابقات فصل آینده در اسفندماه قرعه کشی شود. بر این اساس، بازی‌ها از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می‌شد و در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۵ به اتمام می‌رسید. مسئولان در نظر داشتند تا تعطیلات نیم فصل از ۲۱ مردادماه شروع شود و بعد از بازگشت تیم ملی از کلمبیا، از ۱۵ مهرماه مسابقات از سر گرفته شود. در واقع تیم ملی بعد از انجام مسابقات دور رفت لیگ، خود را برای جام جهانی آماده می‌کرد.

* مخالفت اولیه به بهانه بودجه

بعد از انتشار این برنامه، واکنش‌های مختلفی به آن صورت گرفت. بعضی از کارشناسان، این برنامه را مطابق با برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا دانستند و تاکید کردند که مشخص بودن این برنامه از چند ماه قبل می‌تواند راه فوتسال را به خوبی نمایان کند. در مقابل، چند باشگاه نسبت به این برنامه معترض و خواستار بررسی بیشتر آن شدند. طبق اعلام چند مدیرعامل، بودجه باشگاه‌های دولتی بعد از قرعه کشی و شروع لیگ تعیین می‌شود و این مسئله می‌تواند حضور تیم‌ها را در لیگ برتر تحت تاثیر قرار دهد بخصوص در فصل نقل و انتقالات و جذب بازیکنان.

* جلسه هیات رئیسه و طرح تصمیم جنجال‌ساز

در نهایت مقرر شد تا در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال با حضور مدیران عامل باشگاه‌ها در این خصوص تصمیم‌گیری شود. طبق اعلام سعید نجاریان عضو هیات رئیسه، در این جلسه دو پیشنهاد مطرح شد یکی اینکه مسابقات لیگ از ۲۰ خرداد ماه آغاز و در روز ۵ مردادماه پس از برگزاری هفته نهم، بازیها تا پایان جام جهانی تعطیل شود که اکثر مدیران باشگاه ها تعطیلی ۸۰ روزه در مسابقات را نپذیرفتند.

برنامه دوم هم برگزاری لیگ بعد از اتمام مسابقات جام جهانی بود تا با توجه به فرصت کمتراز ۶ ماه تا پایان سال، لیگ به صورت فشرده تا ۲۶ اسفند ماه برگزار شود که پس از رای گیری و جمعبندی، مقرر شد لیگ از ۲۴ مهرماه آغاز شود.

* همه مخالف هستند!

گفته می‌شود از ۱۳ باشگاه حاضر در جلسه، هشت باشگاه موافق تعویق لیگ و آغاز آن از مهرماه بوده‌اند. این در حالی است که بعد از انتشار این خبر، تمام کارشناسان و اکثر مربیان نسبت به این تصمیم واکنش منفی و انتقادی داشته اند و آنرا مغایر با فوتسال حرفه‌ای دانسته‌اند. حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال تصمیم گیرندگان را «خائن به فوتسال» خطاب کرد و گفت که فدراسیون کمر به نابودی فوتسال بسته است. عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه این تصمیم دور از قواعد AFC است، گفت: امروز فقط می‌توانم به خاطر این تصمیم سکوت کنم و سر به زیر افکنم. همچنین وحید شمسایی سرمربی تیم تاسیسات هم با انتقاد از این تصمیم گفت: شروع لیگ در مهرماه یعنی نابودی فوتسال؛ اگر با این تصمیم فوتسال ضرر نکرد من شمسایی نیستم!

* موضعگیری سرمربی تیم ملی

در حالی که به نظر می‌رسد بعضی از مسئولان و باشگاه‌ها با تعویق لیگ به دنبال خریدن زمان و صرفه جویی در هزینه‌های خود هستند اما ناخودآگاه پای تیم ملی را هم وسط کشیده و این تصمیم خود را به نفع تیم ملی هم دانسته‌اند؛ در حالی که تمام کارشناسان معتقدند تیم ملی قوی از دل لیگ قدرتمند و پویا بیرون می‌آید.

تصمیم هیات رئیسه حتی واکنش منفی سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی را هم در پی داشت. او عنوان کرد که برنامه موردنظرش شروع لیگ از اواخر اردیبهشت بوده که مورد توجه قرار نگرفته است. ناظم الشریعه با بیان اینکه باشگاه‌ها بیشتر به فکر مسائل اقتصادی خودشان بوده‌اند، هزینه تعطیلی لیگ را برای تیم ملی بسیار بالا دانست.

* زنده به گور کردن فوتسال و سکوت آقای رئیس

تصمیم اخیر هیات رئیسه هرچند هنوز به تایید نهایی نرسیده ولی به نظر می‌رسد نفوذ بعضی از اعضای هیات رئیسه و ذی نفع بودن آنها در تعویق لیگ، کار خودش را بکند؛ تصمیمی که قطعا رکود فوتسال را در پی دارد و این رشته را زنده به گور می‌کند. نکته عجیب اینجاست که سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال که ارتباط نزدیکی با بعضی از افراد ذی نفع تعویق لیگ دارد، هنوز واکنشی نشان نداده است و سیاست سکوت در پیش گرفته است.