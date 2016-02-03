قیمت جهانی نفت به کمتر از ۳۰ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعاعت اولیه بازار معاملات آتی روز چهار شنبه در منطقه آسیا به دلیل انتشار آمار افزایش ذخایر ۳.۸ میلیون بشکه ای نفت آمریکا و رسیدن آن به ۵۰۰.۴ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۲۹ ژانویه و همچنین افزایش تولید نفت ایران از ماه آینده میلادی، روند نزولی به خود گرفت.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه آوریل با ۲۵ سنت کاهش به رقم ۳۲ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۲۷ سنت کاهش در برابر ۲۹ دلار و ۶۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.