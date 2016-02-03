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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۷

رقم آیده آل برای بودجه سالیانه ورزش چقدر است؟

رقم آیده آل برای بودجه سالیانه ورزش چقدر است؟

اگرچه بودجه ورزش با رایزنی های انجام شده افزایش داشته و به رقم هزار میلیارد رسیده است اما معاون توسعه منابع مالی و انسانی این وزارتخانه اعتقاد دارد، ایده آل بودجه ورزش رقمی بیشتر از این است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی که به منظور ارائه گزارش مالی وزارت ورزش در روز سه شنبه نشست معاون امور بانوان این وزارتخانه با نواب رئیس بانوان شرکت کرده بود، در بخشی از صحبت های خود در مورد بودجه سالیانه ورزش صحبت کرد.

وی در این زمینه اظهارداشت: در آغاز کار عقیده وزیر ورزش بر این بود که به دلیل عقب بودن در مسائل فنی و زیرساخت ها بودجه تخصیص داده شده پاسخگوی نیازها نخواهد بود. بر همین اساس تلاش هایی کردیم تا بتوانیم افزایش بودجه داشته باشیم.

هاشمی در این زمینه ادامه داد: از این تلاش ها نتیجه گرفتیم و افزایش صد درصدی بودجه هم داشتیم اما باز هم بودجه تخصیص داده شده پاسخگو نیست حتی الان که بودجه وزارت ورزش برای سال ۹۵، هزار میلیارد تومان شده است.

معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان در مورد رقم ایده آل برای هزینهکرد در ورزش گفت: 5 هزار میلیارد ایده آل ترین رقمی است که ورزش کشور باید در اختیار داشته باشد. با در نظر گرفتن هزینه تمام امور قهرمانی، همگانی، معارضین، زیر ساخت ها، اماکن و .... این رقم ایده آل و پاسخگوی کامل نیازها خواهد بود. 

کد مطلب 3040892
زینب حاجی حسینی

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