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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۵

مجرم بزرگ اقتصادی وارد ایران شد

مجرم بزرگ اقتصادی وارد ایران شد

یک مجرم مهم اقتصادی با نام «ب . ب» با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه و پلیس اینترپل ناجا اخیرا از کشور امارات به ایران استرداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی که به اتهام اختلاس از حسابهای شرکتهای دولتی به دستور مراجع قضائی استان آذربایجان شرقی (تبریز)، دارای اعلان قرمز بین المللی بود بهمن ماه با همکاری مقامات دولت امارات عربی متحده از مرز فرودگاه بین المللی امام خمینی به کشور بازگردانده شد.

مقامات اماراتی در سال ۱۳۹۲ با استرداد وی به ایران موافقت کرده بودند اما به دلیل محکومیت دیگری که در آن کشور داشت استرداد وی به تعویق افتاد.

متهم که ابتدا به جمهوری نخجوان و از آنجا به کشور امارات گریخته بود بلافاصله پس از استرداد در اختیار دادسرای تبریز قرار گرفت. همکاری نزدیک اینترپل تهران و ابوظبی سبب شد که از ابتدای سال جاری تا کنون چهار مجرم مهم اقتصادی به کشورمان مسترد شوند.

همکاری های قضائی دو کشور پس از امضای سه سند همکاری دو جانبه که در سال ۱۳۸۸ امضا شد بهبود یافته است.

کد مطلب 3040893

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    نظرات

    • سید مسعود ثابتی ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
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      خبرگزاری مهر اخبار کامل و به روزی دارد

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