دستور نتانیاهو برای مجازات عوامل عملیاتهای استشهادی در فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ادامه عملیات های استشهادی شهروندان فلسطینی علیه شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست در سرزمین های اشغالی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم را بسیار آشفته ساخته است.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از روند سریالی عملیات های استشهادی در سرزمین های اشغالی دستورات جدیدی را صادر کرده است.

نتانیاهو در آخرین اقدام خود دستور داده است تا روند تخریب منازل عوامل عملیات های استشهادی تسریع شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر نیز از کُند بودن روند تخریب منازل عوامل عملیات های استشهادی در کرانه باختری انتقاد کرده بود.

گفتنی است، سلسله عملیات های استشهادی فلسطینیان علیه صهیونیست ها از اول اکتبر ۲۰۱۵ آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد. تاکنون شمار زیادی از شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست در عملیات شهروندان فلسطینی کشته و یا زخمی شدند.