۶۰ درصد آوارگان در راه اروپا را زنان و کودکان تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که برای نخستین بار اغلب آوارگانی که در راه کشورهای اروپایی هستند زنان و کودکان هستند.

در ادامه گزارش گفته شده است: نسبت زنان و کودکانی که از مرزهای یونان و مقدونیه عبور کرده اند بالغ بر ۶۰ درصد بوده است، ۳۶ درصد این رقم مربوط به کودکان است و پیش بینی می شود این رقم افزایش یابد.

یونیسف در ادامه نوشت: در آغاز بحران مهاجرت به اروپا، مردان ۷۰ درصد آوارگان را تشکیل می دادند و از هر ۱۰ آواره، یک کودک وجود داشت که شخصی بالغ او را همراهی می کرد اما اکنون نسبت کودکان افزایش یافته است و کودکان، یک سوم آوارگان را به خود اختصاص داده اند.

در همین راستا پلیس اتحادیه اروپا اخیرا اعلام کرده بود بیش از ۱۰ هزار کودک آواره در کشورهای اروپایی مفقود شده اند، این کودکان که اغلب کسی آنها را همراهی نمی کند در معرض انواع خطرها همچون بهره کشی جنسی و کار سخت و دام قاچاقچیان انسان قرار می گیرند.