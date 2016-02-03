میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ساعت ۵ روز دوشنبه مشکل نرمافزاری دفاتر پیشخوان دولت حل شده و ثبتنام برای نوسازی تاکسیهای فرسوده آغاز شده است، گفت: ثبتنامها بر اساس عدد سمت راست شماره سریال تاکسیها برنامهریزی شده و هر پلاک در روز معین خودش باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کند.
وی ادامه داد: تا ظهر روز سهشنبه ۵۰۰ نفر به دفاتر پیشخوان دولت برای نوسازی تاکسیهای فرسودهشان مراجعه کردند که این آمار در حال افزایش است. تاکنون خودروهایی که شماره سمت راست آنها ۳ و ۲ است در دفاتر ثبتنام کردهاند و ثبتنامها تا روز ۲۱ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
مظفر با ابراز امیدواری از اینکه با همکاری بانکهای عامل چندین هزار تاکسی فرسوده در شهر تهران نوسازی شود، گفت: سال تولید بیشتر خودروهای ون مربوط به سال ۸۳ به بعد است و در حال حاضر تاکسیهایی در اولویت نوسازی هستند که سال تولید آنها قبل از ۸۳ است، بنابراین بخش زیادی از خودروهای ون شامل حال نوسازی نخواهند شد؛ اما رایزنیهایی برای نوسازی خودروهای ون با ستاد حمل و نقل سوخت داشتهایم که امیدواریم به سرانجام برسد.
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی در خصوص اینکه آیا تا پایان سال تاکسیهای پیکان از سطح شهر جمعآوری میشوند، گفت: مدت کوتاهی تا پایان سال ۹۴ باقی مانده و امکان حذف تمام تاکسیهای پیکان از سطح شهر وجود ندارد، اما اولویت ما حذف تاکسیهای پیکان است و امیدواریم تا پایان این طرح، تاکسیهای پیکان به تدریج از شهر تهران حذف شوند. در این طرح تاکسیهای پراید نیز در دستور کار است زیرا بخشی از تاکسیهای پراید مربوط به قبل از سال ۸۳ هستند.
مظفر تاکید کرد: بخش اصلی طرح نوسازی تاکسیها فراتر از مسئولیتهای شهرداری است و نیاز به همکاری ستاد حمل و نقل سوخت، مراکز اسقاط و بانکهای عاملی که قرار است در این طرح با شهرداریها همکاری کنند.
وی از آغاز فعالیت گشتهای ضربتی از صبح امروز خبر داد و گفت: گشتهای نظارتی تاکسیرانی، تاکسیهای فرسوده را شناسایی کرده و موضوع نوسازی ناوگان تاکسیرانی را به آنها اطلاعرسانی میکنند. همچنین این آگاهی به رانندگان تاکسیهای فرسوده داده میشود که طرحهایی در آینده در دستور کار شورای عالی ترافیک است که برای تردد این تاکسیها به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک در صورت ادامه فرسودگی محدودیتهایی ایجاد خواهد کرد.
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