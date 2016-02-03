بازارچه خیریه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازارچه خیریه توسط گروه جهادی نورالهدی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه سال نو و در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می شود.

این گروه جهادی از تمامی دانشگاهیان از جمله دانشجویان، کارمندان و اساتید برای شرکت در راه اندازی و برپایی این بازارچه دعوت کرده است.

متقاضیان شرکت در این بازارچه می توانند از طریق آماده سازی غذاهای گرم و سرد، شیرینی و دسر، مربا و ترشی، محصولات هنری، صنایع دستی و محصولات فرهنگی و غیره در برپایی این بازارچه مشارکت داشته باشند.

ثبت نام برای همکاری این بازارچه خیریه از ۵ بهمن آغاز شده و تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل Jahadi.tmu@gmail.com و شماره‌های ۰۹۱۵۷۱۴۳۰۱۰ و ۰۹۳۹۴۱۷۰۷۵۷ تماس حاصل کنند.