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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

توسط بسیج دانشجویی؛

بازارچه خیریه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

بازارچه خیریه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بازارچه خیریه ای برای تامین هزینه های خرید پوشاک نوروزی کودکان محروم و بی سرپرست برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازارچه خیریه توسط گروه جهادی نورالهدی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه سال نو و در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می شود.

این گروه جهادی از تمامی دانشگاهیان از جمله دانشجویان، کارمندان و اساتید برای شرکت در راه اندازی و برپایی این بازارچه دعوت کرده است.

متقاضیان شرکت در این بازارچه می توانند از طریق آماده سازی غذاهای گرم و سرد، شیرینی و دسر، مربا و ترشی، محصولات هنری، صنایع دستی و محصولات فرهنگی و غیره در برپایی این بازارچه مشارکت داشته باشند.

ثبت نام برای همکاری این بازارچه خیریه از ۵ بهمن آغاز شده و تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل Jahadi.tmu@gmail.com و شماره‌های ۰۹۱۵۷۱۴۳۰۱۰ و ۰۹۳۹۴۱۷۰۷۵۷ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 3040908

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