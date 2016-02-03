آتش سوزی انبار کالا در خیابان کارگر/ دو آتش نشان مصدوم شدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حریق گسترده گفت: ساعت ۴:۲۶ بامداد امروز حادثه آتش سوزی در یک ساختمان در خیابان کارگر تقاطع آذربایجان به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه تانکرهای آب، خودرو تنفسی و بالابر به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان دو طبقه قدیمی که تبدیل به نگهداری لوازم یدکی خودرو، لاستیک و قوطی های رنگ بود آتش سوزی گسترده ای در طبقه دوم ایجاد شده بود گفت: آتش سوزی به وسعت ۲۰۰ متر مربع طبقه دوم را کاملا فرا گیر بود و آتش سقف ها را در برگرفته بود و در حال سرایت به سایر بخش های ساختمان بود.

ملکی با بیان اینکه آتش نشانان از چند طرف عملیات خاموش کردن آتش را آغاز کرده افزود: بر اثر شدت آتش سوزی بخشی از سقف تخریب شد که در این هنگام دو مامور آتش نشان مصدوم و در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

وی گفت: با تلاش ماموران این سازمان آتش کاملا خاموش شده اما عملیات لکه گیری و ایمن سازی محل همچنان ادامه دارد.