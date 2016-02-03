به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح چهارشنبه در آئین افتتاح سالن ورزشی دبیرستان امام خمینی (ره) بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به‌منظور توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی ، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: سالن ورزشی دبیرستان امام خمینی (ره) بوشهر با زیربنای ۶۲۷ مترمربع ساخته شده است و اعتبار این طرح پنج میلیارد ریال است که توسط شركت پاره فعال بوشهر و با نظارت اداره کل نوسازی مدارس ساخته شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر امسال، پنج پروژه آموزشی ، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر افتتاح می‌شود که دارای ۱۵ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان اعتبار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز در این آئین با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه مبارک فجر اعتقادات دینی، وجود امام خمینی (ره) و وحدت مردم از عوامل موثر در ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی بودند که انقلاب اسلامی ایران را به بزرگ‌ترین حادثه تاریخ معاصر اسلام تبدیل کرد.

سعید زرین‌فر اضافه کرد: دانش آموزان عزیز به فرموده مقام معظم رهبری باید به تحصیل، تهذیب و ورزش نگاه ویژه داشته و این سه مولفه مهم سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی ادامه داد: هم اینک از نظر علمی کشور ایران دارای جایگاه مطلوبی است که باید مسئولان با برنامه ریزی انقلاب را به نسل آینده به خوبی معرفی کنند.