  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر:

۵ پروژه آموزشی ، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر افتتاح می‌شود

۵ پروژه آموزشی ، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر افتتاح می‌شود

بوشهر - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در دهه مبارک فجر امسال، پنج پروژه آموزشی، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح چهارشنبه در آئین افتتاح سالن ورزشی دبیرستان امام خمینی (ره) بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به‌منظور توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی ، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: سالن ورزشی دبیرستان امام خمینی (ره) بوشهر با زیربنای ۶۲۷ مترمربع ساخته شده است و اعتبار این طرح پنج میلیارد ریال است که توسط شركت پاره فعال بوشهر و با نظارت اداره کل نوسازی مدارس ساخته شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر امسال، پنج پروژه آموزشی ، کارگاهی و ورزشی در استان بوشهر افتتاح می‌شود که دارای ۱۵ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان اعتبار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز در این آئین با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه مبارک فجر اعتقادات دینی، وجود امام خمینی (ره) و وحدت مردم از عوامل موثر در ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی بودند که انقلاب اسلامی ایران را به بزرگ‌ترین حادثه تاریخ معاصر اسلام تبدیل کرد.

سعید زرین‌فر اضافه کرد: دانش آموزان عزیز به فرموده مقام معظم رهبری باید به تحصیل، تهذیب و ورزش نگاه ویژه داشته و این سه مولفه مهم سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی ادامه داد: هم اینک از نظر علمی کشور ایران دارای جایگاه مطلوبی است که باید مسئولان با برنامه ریزی انقلاب را به نسل آینده به خوبی معرفی کنند.

کد مطلب 3040913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها