فعالیت بانوان ورزشکار ایرانی با حجاب اسلامی قهرمانانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، مونیکا سیمونز، مربی اوکراینی تیم ملی تیر و کمان است که در کنار نیکولاویچ، سرمربی تیم ملی، هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد.

سیمونز مدت زیادی نیست که در ایران به سر می برد اما در همین ایام کوتاه با ملی پوشان ارتباط خوبی برقرار کرده و در کنار سرمربی، در امر هدایت کمانداران فعال بوده است.

وی در خصوص بانوان ملی پوشان ایرانی گفت: بانوان کماندار دارای معلولیت ایرانی بسیار مستعد هستند و در همین ایام کوتاه شاهد پیشرفت آنها بوده ام. همان طور که یک اسفنج خشک آب را تمام و کمال جذب می کند، ورزشکاران ایرانی نیز تمام نکات آموزشی را به خوبی فرا می گیرند و به کار می بندند.

سیمونز پیرامون فعالیت بانوان کماندار با حجاب اسلامی گفت: این اقدام واقعا قهرمانانه است. رشته تیر و کمان در زمره رشته هایی است که لباس ورزشکار به شدت در عملکرد آن تاثیر گذار است اما با این حال بانوان ایرانی نشان داده اند که با همین لباس و حجاب هم می توانند موفق و افتخار آفرین باشند.

مربی تیم ملی در ادامه تصریح کرد: از اینکه در ایران هستم خوشحالم و هر بار پس از بازگشت به اوکراین مشتاقانه منتظر بازگشت و کار کردن با کمانداران هستم. مردم ایران بسیار مهمان نواز هستند و به بانوان احترام زیادی می گذارند.

وی در پایان افزود: در فرصتی که در ایران بودم، تلاش کردم با فرهنگ این کشور بیشتر آشنا شوم و از اماکن دیدنی هم کم و بیش بازدید داشتم. فکر می کنم یکی از ویژگی های ایرانی ها تبحرشان در رانندگی و استفاده از شیوه های عجیب باشد!