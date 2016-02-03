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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

بارش برف در محورهای ۴ استان/ ترافیک سنگین در محور هراز

بارش برف در محورهای ۴ استان/ ترافیک سنگین در محور هراز

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از بارش برف در محورهای ۴ استان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر ترافیک در محدوده سنگچال محور هراز به دلیل وقوع تصادف خسارتی سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا ، در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر در محورهای تبریز - زنجان، تبریز - اهر و تبریز - جلفا در آذربایجان شرقی بارش برف جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجاافزود: در محورهای خلخال - اسالم و سرچم در استان اردبیل، کرج - چالوس و کمال‌آباد در استان البرز و همچنین محورهای هراز، فیروزکوه، کندوان و کیاسر در استان مازندران نیز بارش برف گزارش شده است.

رحمانی در ادامه به بارش باران در اکثر محورهای گیلان و مازندران اشاره کردو گفت: هم اکنون ترافیک در محور هراز محدوده سنگچال به دلیل وقوع تصادف خسارتی سنگین است.

وی گفت : ترافیک در آزادراه کرج محدوده مهرویلا و پل فردیس نیمه‌سنگین اعلام شده است.

رحمانی با اشاره به انسداد محورهای شمشک به دیزین و پونل به خلخال افزود: سایر محورهای مواصلاتی از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

کد مطلب 3040919

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