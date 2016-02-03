به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نیکدل صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش با حضور اساتید، کارکنان، خانوادهها و دانشجویان دانشگاههای استان روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار میشود.
وی بیان داشت: مکان تجمع دانشگاهیان از ساعت ۸:۳۰ و از جلوی شرکت نفت به سمت بارگاه شهدای گمنام است.
نیکدل اظهار کرد: در پایان این برنامه فرهنگی و ورزشی، دانشگاهیان استان با حضور بر آرامگاه شهدا گمنام واقع در تپه نورالشهدا یاسوج تربت این بزرگواران را غبار روبی و عطرافشانی میکنند.
معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج با اشاره به دیگر برنامه های مناسبتی دانشگاهیان در دهه فجر تصریح کرد: همچنین در روز پنج شنبه ۱۵ بهمن، دانشگاهیان استان ساعت دو بعدازظهر با تجمع جلوی حسینیه ثارالله یاسوج به سمت گلزار شهدای این شهر پیاده روی کرده و با حضور در این مکان، با آرمانهای امام، انقلاب و شهدا تجدید پیمان میکنند.
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