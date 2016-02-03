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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

ساختمان جدید دیوان عدالت اداری افتتاح شد

ساختمان جدید دیوان عدالت اداری افتتاح شد

ساختمان جدید مرکزی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح ساختمان دیوان عدالت اداری که با حضور حجت الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، حجت الاسلام اژه ای معاون اول قوه قضائیه و حجت الاسلام رئیسی دادستان کل قوه قضاییه، قالیباق شهردار تهران و حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد، رئیس قوه قضائیه ضمن افتتاح ساختمان جدید، از کتیبه یادبود این مراسم رونمایی کرد.

زمین ساختمان جدید دیوان عدالت اداری از سوی دیوان خریداری شده بود که شهرداری تهران در تفاهم نامه ای اقدام به ساخت آن کرد.

کلنگ ساخت ساختمان جدید دیوان عدالت اداری در سال ۹۱ به زمین زده شد و امروز همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

کد مطلب 3040922

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