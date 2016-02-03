خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان فارس همواره یکی از قطبهای اصلی تولیدات کشاورزی بوده است. قطب شدن در این حوزه البته بهای خود را داشته و آنهم کاهش بسیار شدید منابع آب زیرزمینی است که در کنار چاشنی خشکسالی، آسیبهای جدی را به این استان وارد کرده است.
در عین حال راههای جایگزین کشاورزی سنتی و متداول هیچگاه مورد توجه جدی متولیان و سیاستگذاران استان فارس قرار نگرفته بهطوریکه کشت گلخانهای ظرف این سالها چندان جدی پیگیری نشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب سطوح گلخانهای در استان فارس به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی سطوح گلخانهای موجود در این استان بسیار ناچیز است و با وجود اینکه فارس قطب تولید محصولات کشاورزی است اما آن رقم بسیار کم است.
جعفر قادری افزود: بیشترین آب مورد نیاز کشاورزی در استان فارس از آبهای زیرزمینی به دست میآید، این مسئله جای سوال دارد که چرا در استانی که آب عامل محدود کننده رشد کمی کشاورزی به شمار میرود آمار تعداد گلخانهها و سطح زیر کشت محصولات گلخانهای پایینتر از سهم آن در تولید محصولات کشاورزی و حتی پایینتر از سهم جمعیتی است.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: هرچند در استان برای تسطیح اقدامات مناسبی انجام شده و برای احداث کانالهای درجه سه و چهار اقداماتی صورت گرفته اما غفلت از توسعه محصولات گلخانهای توجیهی ندارد.
قادری گفت: استان فارس برای استفاده موثرتر از آب و افزایش راندمان محصول در واحد سطح و نیز افزایش راندمان به ازای هر متر مکعب آب مصرفی باید بهسمت کشت محصولات گلخانهای حرکت کند.
نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه توسعه محصولات گلخانهای با اینکه نیاز به سرمایه بیشتری دارد اما در راستای توسعه ارزش افزوده و اشتغال بخش کشاورزی فارس نیز موثر است، بیان کرد: متاسفانه وضعیت استان فارس از نظر گلخانه بسیار ناچیز است و میتوان اعلام کرد که برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان وضعیت مناسب تری نسبت به فارس دارند.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان فارس نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه استان فارس در حوزه گلخانهای بسیار عقب مانده است و طی چند سال گذشته هیچ گونه رشدی نداشته است.
محمد مهدی قاسمی با اشاره به اینکه کشت گلخانهای تولید را افزایش میدهد، افزود: میزان تولید محصولات کشاورزی به روش گلخانهای در مقایسه با روش معمولی پنج برابر است.
وی با بیان اینکه در این روش در مصرف آب به میزان یک سوم صرفه جویی میشود، افزود: امکان تولید محصول در تمام فصلهای سال، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و فراهم شدن فرصت شغلی برای جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزی از مزایای روش کشت گلخانهای است.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان فارس بیان کرد: در کشاورزی سنتی آب در دسترس این بخش با کمترین بازده به محصول تبدیل میشود و این باعث میشود هر ساله کشاورزانی که زمین و آب کمتری در دسترس دارند، این کار را رها کنند و سراغ مشاغل کاذب بروند و یا زمینشان را تغییر کاربری دهند، در حالی که راه حل این مشکل برای سودآوری مناسب کشاورزان کم زمین و همچنین افزایش محصولات کشاورزی با کیفیت بالا، توجه به کشت گلخانهای است.
قاسمی با تاکید بر ضرورت توجه به کشت محصول به این شیوه گفت: در حال حاضر دو هزار میلیارد تومان برای راه اندازی گلخانه در سطح استان فارس در نظر گرفته شده و متقاضیان میتوانند برای راه اندازی و سرمایه گذاری در این حوزه به جهادکشاورزی مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مساحت گلخانههای فارس فقط ۱۳۰ هکتار است، بیان کرد: این رقم باید تا پایان برنامه ششم توسعه به هفت هزار هکتار برسد از این رو جهاد کشاورزی فارس برای تحقق این امر عزم جدی دارد.
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