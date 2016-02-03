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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

معاون تبلیغات اسلامی بوشهر:

انقلاب اسلامی با مهندسی دینی بر مبنای قرآن و ولایت فقیه پیروز شد

انقلاب اسلامی با مهندسی دینی بر مبنای قرآن و ولایت فقیه پیروز شد

بوشهر - معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: انقلاب اسلامی با مهندسی دینی بر مبنای قرآن کریم و ولایت فقیه پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی‌نیا اظهار داشت: انقلاب اسلامی به برکت استقامت مردم و پیروی بی چون و چرا از ولایت مطلقه فقیه و با مهندسی دینی بر اساس مبانی قوی قرآن و ولایت فقیه به دنیا عرضه شده است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر عنوان کرد: انقلاب اسلامی در تاریخ دارای جایگاه ویژه ای است و از رموز موفق این انقلاب است که هیچ یک از تئوریسین‌های جهان چنین رخدادی را تصور و پیش بینی نکرده بودند.

حجت‌الاسلام محمودی‌نیا افزود: پیروزی انقلاب اسلامی شب تاریک جهان را فجر بیداری بخشید و مردم با فریاد بیداری و حرکت پرخروش انقلاب اسلامی را تثبیت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: با عنایت به اینکه دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و رژیم شاهنشاهی از حمایت ابرقدرت‌های جهان برخوردار بود در عین ناباوری انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و تا کنون به لطف الهی با استقامت و اقتدار ادامه داشته و دارد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: لطف الهی و حضور گسترده مردم در صحنه های مختلف این انقلاب را به جلو می‌برد و این حضور با شکوه در صحنه محاسبات و معادلات دشمن قسم خورده انقلاب را به هم می ریزد.

حجت‌الاسلام محمودی‌نیا اضافه کرد: امیدوارم مردم در این برهه حساس با هم دلی و با حضور گسترده‌ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن و پای صندوق های رای اقتدار خود را مثل همیشه نشان دهند که به یقین این چنین است.

کد مطلب 3040925

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