لیست ائتلاف اصولگرایان در تهران نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیست ۳۰ نفره ائتلاف اصولگرایان برای تهران در جلسه روز گذشته کمیته بررسی صلاحیت ها نهایی شد.

این لیست که ترکیبی از چهره های باسابقه و قدیمی اصولگرایی و شخصیت های جدید است، امشب در جلسه شورای مرکزی ائتلاف به تصویب می رسد و سپس بصورت علنی اعلام خواهد شد.

در این لیست چهره های دانشگاهی، حوزوی و مدیران با سابقه اجرایی دیده می شوند، همچنین ۲۰ درصد نامزدهای لیست از میان بانوان انتخاب شده اند.

گفتنی است پس از این هم اعلام شده بود که در ائتلاف اصولگرایان فرآیند ویژه ای برای تهیه فهرست نامزدها طراحی شده است که از جمله آن دریافت نظرات پیشنهادی گروه های سیاسی، اجتماعی اصولگرایان و چهره های فعال آن بود.

بر اساس توافق صورت گرفته، نامزدهایی که در فهرست نهایی قرار ندارند، به نفع سایرین انصراف می‌دهند؛ همچنین، افرادی که در این فهرست حضور داشته باشند، امکان حضور همزمان در فهرست دیگری را نخواهند داشت.