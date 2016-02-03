۳۱ کیلومتر راه روستایی در پلدختر آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح چهارشنبه با حضور معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان، معاون فنی و اجرایی اداره کل را و شهرسازی، فرماندار پلدختر و ... عملیات بهره برداری از آسفالت ۳۱ کیلومتر راه روستایی در شهرستان پلدختر آغاز شد.

معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان در حاشیه افتتاح پروژه آسفالت ۱۳ روستای شهرستان پلدختر به خبرنگار مهر گفت: دولت برای توسعه زیر ساخت ها تلاش می کند تا میزان ماندگاری مردم در روستاها را افزایش داده و از مهاجرت آنها به شهر کاسته و مشکلات حاشیه نشینی کاهش یابد.

مهرداد غضنفری با بیان اینکه در بخش اجرای پروژه های راهسازی اهتمام و تلاش های خوبی صورت گرفته است افزود: دولت با توسعه روستاها در ابعاد مختلف ارتقای زیر ساخت ها را در مناطق روستایی پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه آسفالت راههای روستایی یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه روستاها است گفت: با افتتاح این پروژه که یکی از طرح های مهم است شاهد تحقق خواسته ها و مطالبات مردم این منطقه هستیم.

رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: راه ۱۳ روستای شمال شرقی بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر به طول ۳۱.۵ کیلومتر آسفالت شد.

احمد عباسی افزود: برای تحقق این پروژه که ۱۳ روستا از مزایای آن بهره مند می شوند ۴۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: این طرح از روستای «خلیل اکبر» تا روستای «چول هول» شهرستان پلدختر به تعداد ۱۳ روستا اجرایی شده که با افتتاح آن ۵۰۰ خانوار روستایی نعمت راه آسفالته بهره مند شدند.