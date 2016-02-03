جان باختن ۸۰۰ تبعه افغان در راه رسیدن به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا»، وزارت مهاجرت افغانستان از جان باختن بیش از ۴ هزار نفر در مسیر راه اروپا طی سال گذشته میلادی خبر داد و افزود ۲۰ درصد از جان باختگان تبعه افغان هستند.

«اسلام الدین جرات» سخنگوی وزارت امور مهاجرین در یک نشست خبری گفت: به دلیل ناکامی دولت افغانستان در اشتغال زایی و فراهم آوردن زمینه کار برای اتباع خود، عده ی زیادی از اتباع این کشور بویژه جوانان کشور را ترک کرده و از راه غیر قانونی عازم کشور های اروپایی شدند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه عده زیادی از این افراد در آبهای ترکیه و یونان غرق شده اند. جرات همچنین تصریح کرد که وزارت مهاجرت با وزیر کشور آلمان درباره بازگشت مهاجرین به کشور به توافق رسیده است. آلمان قول داده است تا برای آن عده از مهاجرینی که داوطلبانه به کشور باز می گردند به مدت چهار سال کمک نقدی فراهم نماید.

جرأت همچنین از کمک کشور آلمان برای آمارگان داخل افغانستان نیز خبر داد و افزود: آلمان حاضر است برای بهبود شرایط زندگی آوارگان کمک کند.

سخنگوی وزارت امور مهاجرین تاکید کرد: در جریان بررسی پرونده های مهاجرین افغان، کشور های میزبان باید قوانین ملی و بین المللی را در نظر بگیرند و بررسی پرونده های مهاجرین افغان تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد صورت گیرد.

وی در ادامه تصریح نمود: در سال ۲۰۱۵ درحدود ۱۵۰ هزار تبعه افغان در خواست پناهندگی در آلمان داده و هنوز هم روزانه حدود هزار نفر وارد این کشور می شوند.