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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

پس از برگزاری مراسم تشییع؛

مصطفی اسلامیه رهسپار خانه ابدی شد

مصطفی اسلامیه رهسپار خانه ابدی شد

پیکر مصطفی اسلامیه نویسنده، مترجم، نمایشنامه‌نویس و طنزپرداز فقید کشورمان پس از برگزاری مراسم تشییع، برای خاکسپاری در قطعه نام‌آوران به بهشت زهرا (س) انتقال یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد اسلامیه نویسنده، مترجم و نمایشنامه‌نویس پیشکسوت کشورمان صبح امروز چهارشنبه ۱۴ بهمن با حضور جمعی از نویسندگان، دوستان و ناشران آثارش در محوطه باغ تالار وحدت در تهران برگزار شد.

مدیا کاشیگر، لیلی گلستان، محمود معتقدی، مهدی و کامران غبرایی، توکا ملکی، محمدرضا خاکی، قاسم روبین، اسدالله امرایی، عباس مخبر، نورالله مرادی، علیرضا بهنام و... از جمله نویسندگان و چهره‌های ادبی حاضر در مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد مصطفی اسلامیه بودند.

پس از سخنرانی چند نفر از حاضران درباره مصطفی اسلامیه و آثارش، پیکر او برای خاکسپاری در قطعه نوآوران به بهشت زهرا (س) منتقل شد. علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجام هماهنگی‌ها برای خاکسپاری پیکر این مترجم فقید در قطعه نام‌آوران، اقدامات لازم را انجام داده است.

گزارش مراسم تشییع پیکر اسلامیه متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 3040931

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