مصطفی اسلامیه رهسپار خانه ابدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد اسلامیه نویسنده، مترجم و نمایشنامه‌نویس پیشکسوت کشورمان صبح امروز چهارشنبه ۱۴ بهمن با حضور جمعی از نویسندگان، دوستان و ناشران آثارش در محوطه باغ تالار وحدت در تهران برگزار شد.

مدیا کاشیگر، لیلی گلستان، محمود معتقدی، مهدی و کامران غبرایی، توکا ملکی، محمدرضا خاکی، قاسم روبین، اسدالله امرایی، عباس مخبر، نورالله مرادی، علیرضا بهنام و... از جمله نویسندگان و چهره‌های ادبی حاضر در مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد مصطفی اسلامیه بودند.

پس از سخنرانی چند نفر از حاضران درباره مصطفی اسلامیه و آثارش، پیکر او برای خاکسپاری در قطعه نوآوران به بهشت زهرا (س) منتقل شد. علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجام هماهنگی‌ها برای خاکسپاری پیکر این مترجم فقید در قطعه نام‌آوران، اقدامات لازم را انجام داده است.

گزارش مراسم تشییع پیکر اسلامیه متعاقبا ارسال می‌شود.