برخی مدیران اقتصاد مقاومتی راقبول ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر، همایش کارگران و صنعتگران شهرستان ورامین برگزار شد.

در این مراسم جمعی از کارگران نمونه شهرستان ورامین از سوی مسئولان منطقه ای و کمیته کارگری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی مورد تقدیر قرار گرفتند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی، رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران در این مراسم اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سال های اخیر بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان فرمودند.

وی افزود: تنها راه حل نجات کشور در زمینه مسائل اقتصادی، پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید از سوی مسئولان و مردم مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: رسالت سنگینی بر روی دوش مدیران کشور برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی احساس می شود که باید از همه ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده کرد.

محمودی تأکید کرد: متأسفانه برخی مدیران کشور، اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند و چشم به دروازه های اروپا دوخته اند که این امر پذیرفتنی نیست.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران یاداور شد: باید بر روی ظرفیت های تولیدی کشور حساب ویژه باز کنیم و اعتقاد داشته باشیم که ملت ایران می توانند در همه عرصه ها موفق باشند.

وی گفت: امروز شهر ورامین با محصولات متعددی در عرصه کشور شناخته می شود و تا زمانی که این محصولات در شهر تولید می شود، باید از ان حمایت کرده و در محیط های اداری و عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.