به گزارش خبرنگار مهر، اوایل بهمن ماه پیست بین المللی دیزین روز شومی را به خود دید که طی آن تعداد زیادی از افرادی که به منظور اسکی به این پیست مراجعه کرده بودند در حین اسکی دچار حادثه شدند.

البته حادثه برای اسکی بازان، امری بدیهی است که می توان در هر لحظه از حضور در پیست انتظار مواجه شدن با آن را کشید اما این بار حادثه در حد فاجعه بود چون حوادث سوم بهمن ماه دیزین ۳۷ مصدوم مرد و زن به جا گذاشت که از میان آنها بودند افرادی که شدت آسیب دیدگی شان خیلی شدیدتر از بقیه بود و حتی گفته می شد مشکوک به آسیب نخاعی و مغزی هستند.

البته یک روز پس از فاجعه پیست دیزین، صحبت های ضد و نقیض زیادی در رابطه با حادثه و به خصوص تعداد مصدومان آن از طرف مسئولان مربوطه در پیست مطرح شد و اینکه تعداد دقیق مصدومان ۵ نفره بوده است! اما در هر صورت آنچه مسلم است این حاثه از آنجا رخ داد که پیست بین المللی دیزین مثل خیلی از پیست های دیگر فاقد استاندارهای لازم برای فعالیت است و به همین دلیل اصلا مجوز فعالیت هم ندارد!

حضور مسئولان در افتتاحیه های بدون مجوز

آنچه مسلم است «اخذ مجوز» لازمه آغاز فعالیت در هر نهاد و مکانی و مورد بهره برداری قرار گرفتن آن است حتی در ورزش؛ این در حالی است که پیست های اسکی کشور بدون داشتن این مجوز آغاز به فعالیت کرده اند و این یعنی غیر قانونی بودن فعالیت آنها و جالب اینجاست که در افتتاحیه برگزار شده برای بازگشایی غیرقانونی این پیست ها، مدیران ورزش هم حضور داشتند!

۲۵ دی ماه افتتاحیه پیست بین المللی دیزین انجام شد و این پیست به طور رسمی برای علاقمندان به اسکی بازگشایی شد. مصطفی مدبر، مدیر کل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از جمله مسئولان حاضر در مراسم افتتاحیه این پیست بودند!

پیست بین المللی دیزین در شرایطی افتتاح شد استانداردسازی لازم در این پیست صورت نگرفته و اصلا مجوز فعالیت نگرفته است و به همین دلیل یک ماه پس از بازگشایی با فاجعه مصدومیت اسکی بازان مواجه شد. این پیست فاقد دستگاه برف کوب است؛ دستگاهی که استفاده از آن در پیست ها، باعث کاهش حداکثری احتمال وقوع حادثه می شود و به همین دلیل وجود آن در هر پیستی ضروری است.

پیست اسکی شمشک هم از جمله پیست های مطرح کشور است که بدون مجوز فعالیت می کند؛ این پیست ۸ دی ماه بازگشایی شد اما فاقد مجوز است.

فعالیت غیر قانونی در همین نزدیکی

به گزارش مهر، از مجموع پیست های فعال در محدوده استان تهران، تنها پیست توچال است که مجوز لازم برای بهره برداری را دارد. سایر پیست ها این مجوز را نگرفته اند و این یعنی غیرقانونی بودن فعالیت هایی که در آنها انجام می شود. بدیهی است که در این پیست ها به دلیل انجام نشدن استانداردسازی های لازم که عدم دریافت مجوز شده، احتمال وقوع حوادث مختلف بسیار بالاست.

گذشته از اینها فعالیت بدون مجوز یا استفاده بدون مجوز از هر مکانی، «جرم» به حساب می آید و با آن برخورد قانونی خواهد شد همانگونه که رانندگی بدون مجوز (گواهینامه) تخلف به حساب می آید. بهتر است مسئولان به فکر چاره باشند تا حداقل بتوانند در صورت وقوع حادثه پاسخگو باشند.