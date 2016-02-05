تعامل شرکت های دانش بنیان ایرانی و فرانسوی در ۳ حوزه

سید احمدرضا اعلایی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه قرار است توافقاتی در زمینه علمی و فناوری بین دو کشور انجام گیرد.

وی با بیان اینکه از سوی دولت فرانسه برای تعامل با ایران در حوزه فناوری در چندین محور درخواست هایی شده است، افزود: اولین موضوع همکاری این دو کشور در حوزه فناوری، پارک های علم و فناوری هستند؛ قرار است بر اساس توافقاتی، شرکت های دانش بنیان فرانسوی در پارک های علم وفناوری بزرگ ایرانی و شرکت های بزرگ ایرانی در پارک های بنام فرانسه مستقر شوند.

اعلایی طباطبایی با بیان اینکه این موضوع دو حالت دارد که قرار است در آینده ای نزدیک نحوه این نوع تعامل مشخص شود، خاطر نشان کرد: همچنین این تعاملات توسط خود پارک ها پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به پارک های علم و فناوری ایرانی گفت: در کشور ما معمولا دو الی سه پارک فناوری بزرگ مانند پارک پردیس و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وجود دارد که امکان استقرار شرکت های فرانسوی در این پارک ها امکان پذیر است و اکنون تعاملات در حوزه پارک های علم و فناوری در حال پیشرفت است.

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری با اشاره به موضوع دوم تعامل ایران و فرانسه در حوزه فناوری گفت: همکاری در حوزه شرکت های دانش بنیان خصوصی یکی دیگر از محورهای توافق است؛ طرف اول، شرکت های دانش بنیان ایرانی و طرف دوم شرکت های های تک فرانسوی هستند.

به گفته وی، ستاد توسعه علوم و فناری سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری آمادگی دارد تا چند مرکز مشخص را در فرانسه در مبحث تحقیق و توسعه ایجاد کند. در همین راستا ارتباطاتی بین شرکت های خصوصی در ایران و فرانسه برقرار می شود.

اعلایی طباطبایی افزود: موضوع سومی که در راستای تعامل بین ایران و فرانسه انجام گرفت بر مبنای همکاری در سطح دانشگاههای کشور بود که این توافق می تواند در حوزه تبادل استاد، دانشجو و فرصت های تحقیقاتی عملیاتی شود. محوریت این موضوع با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با تاکید بر اینکه هر یک از این تعاملات به صورت جزئی در حال بررسی هستند، اظهار داشت: همکاری و تعامل ایران و فرانسه در حوزه فناوری یک پروسه است و نیاز به زمان دارد تا به مرحله اجرایی برسد.