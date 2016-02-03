خدمات نظام باید به بهترین شکل معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید رخشانی نسب صبح روز چهارشنبه در آئین بهره برداری از طرح های دهه فجر شهرستان زهک اظهار داشت: بیان عملکرد ها به مردم امید و نشاط را در جامعه تقویت می کند و بستر خدمت بیشتر به مردم را فراهم می سازد.

وی بیان کرد: برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر با شکوه و با کیفیت و در راستای ترغیب مردم برای حضور پر شور در انتخابات برگزار شود.

فرماندار زهک با بیان این که برنامه های دهه فجر باید موجب افزایش همدلی و همزبانی نظام اسلامی با مردم شود، افزود: دهه فجر نماد وحدت، وفاق و همدلی مردم و مسئولان است.

وی افزود: دهه فجر مصداق بارز وحدت ملی است که مردم با همدلی، آزادی و استقلال را برای ایران رقم زدند، پس باید همواره با چنین دیدگاهی سطوح مختلف جامعه را به هم نزدیک کرد.

بنابراین گزارش، نصب چهار دستگاه ترانس توزیع برق برای کاهش تلفات، تعویض ۳۰ کیلومتر شبکه سیمی با کابل خود نگهدار برای افزایش پایداری شبکه، جلوگیری از سرقت سیم و شبکه، تعویض ۶۷ دستگاه ترانسفورماتور توزیع برای کاهش تلفات، تعویض و اصلاح کامل شبکه برق ۱۳ روستا با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال از طرح های قابل بهره برداری امروز در شهرستان زهک است.

همچنین افتتاح جاده آسفالته روستای نوری به طول چهار کیلومتر با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال و برگزاری جشن انقلاب در دبیرستان شهید میرحسینی جزینک با حضور اقشار مختلف برنامه‌های امروز دهه فجر در شهرستان زهک است.

بر اساس برنامه اعلام شده در دهه فجر امسال در مجموع ۴۳ پروژه با اعتبار بیش از ۱۲ میلیارد تومان در زهک افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.