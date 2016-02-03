طرح امین در ۱۵۰۰ مدرسه کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید فتحعلی زاده ظهر چهارشنبه در همایش دوره آموزشی توجیهی عوامل اجرایی مدارس طرح امین در استان زنجان ضمن بیان اینکه در یک هزار و ۵۰۰ مدرسه سراسر کشور طرح امین اجرا میشود، اظهار کرد: در این راستا یک هزار و ۵۰۰ مبلغ فعالیت میکنند و بر اساس ۱۰ شاخص تربیتی فعالیتهای خود را در مدارس انجام میدهند.
وی افزود: برنامههای متعددی در این مدارس تعریف و بسترهای مناسبی شناساییشده تا دانش آموزان با مبلغان ارتباط دو سویه و صمیمی برقرار کنند و بحثهای چون ارتباط با خانواده، مشاوره شود.
مدیر مدارس طرح امین کشور با بیان اینکه نقاط قوت و استعدادها در بین دانش آموزان باید شکوفا شود، تأکید کرد: مشاوره تخصصی در این مدارس توسط مربیان مجرب انجام میشود.
فتحعلی زاده با اشاره به اینکه تعداد مدارس طرح امین توسعه خواهد داشت، افزود: این برنامه از چند سال قبل شروع شده و هرسال با توجه به سهمیه استانها و معیارهایی این مدارس در استانها ایجاد میشود و اگر خودشان را به آن معیارها برسانند این مدارس ایجاد میشود.
وی افزود: طرح مدارس امین در تمام مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان وجود دارد.
مدیر مدارس طرح امین کشور بابیان اینکه مشکلاتی در حال حاضر در اجرای برنامههای طرح امین در مدارس وجود ندارد، افزود: در اوایل شروع کار مشکلاتی وجود داشت و مدیران نسبت به اجرای این طرح هیچگونه ذهنیتی نداشته و این طرح را باور نداشتند ولی در حال حاضر استقبال از سوی کادر آموزشوپرورش و خانوادهها بسیار عالی است.
فتحعلی تصریح کرد: باید حضور روحانی در مدارس بهطور مؤثر و با برنامهریزی صورت گیرد و این امر بسیاری از مشکلات را کاهش می دهد.
وی افزود: اصل شکلگیری مدارس امین، یادگیری دانش آموزان در بستر مفاهیم کلی و تربیت دینی است و باید با همکاری دو سویه معارف دینی در بین دانش آموزان تقویت شود.
مدیر مدارس طرح امین کشور ابراز کرد: خوشبختانه مبلغانی که در مدارس طرح امین فعالیت میکنند اشرافیت کامل به فضای مجازی دارند و زبان گفتگو بادانش آموزان را به خوبی میدانند که چگونه با نسل جوان ارتباطگیری کنند.
فتحعلی زاده یاد آور شد: مبلغانی که در این مدارس مشغول به فعالیت هستند تخصص دورههای آموزشی را طی کردهاند و از فیلترهای مختلف همچون مصاحبه رد شدهاند.
نظر شما