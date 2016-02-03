احمد بارگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاح پروژه بزرگ کانال دفع آب‌های سطحی خیابان ملوانان از جمله طرح‌های مهم دهه فجر است که این پروژه با شش‌ کیلومتر طول و استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی، آب‌های سطحی را به سمت دریا هدایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: پروژه‌های سنگ‌فرش خیابان دارائی، کوچه‌های بانک ملی و کریمی با مساحت سه‌هزار مترمربع نیز در دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح خواهند شد.

شهردار خارگ با اشاره به بهره‌برداری از سامانه GIS و ممیزی املاک، افزود: این سامانه برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی که قابلیت جمع‌آوری، ذخیره و نمایش اطلاعات جغرافیای (مکانی) را دارد و در حقیقت یک بانک اطلاعات جغرافیایی است به بهره‌برداری می‌رسد.

وی کاربردهایی این سامانه را مطالعات زیست محیطی، برنامه‌ریزی شهری، تهیه نقشه‌های پایه، خدمات بانکی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تاسیسات شهری نظیر آب، برق، گاز و ... دانست و گفت: نقش این سامانه در پیشرفت جزیره بسیار پر رنگ خواهد بود.

بارگاهی خاطرنشان کرد: پروژه بزرگ دیگر شهرداری خارگ که در این ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد، پروژه روکش آسفالت خیابان طالقانی است که از فرودگاه شهدا جزیره تا انتهای خیابان طالقانی اجرا شده است و طول پروژه ۷۵۰ متر و اعتبار آن ۵ میلیارد ریال است.

وی افزود: کلنگ‌زنی پروژه‌های سنگ فرش و تعویض جداول خیابان ملوانان، بازسازی و توسعه آرامستان، فاز دوم کانال دفع آب‌های سطحی خیابان ملوانان و نصب و راه‌اندازی باسکول شهری از دیگر برنامه‌های شهرداری جزیره خارگ در ایام دهه مبارک فجر خواهد بود.

شهردار خارگ به رشد اجرای پروژه‌های عمرانی خارگ اشاره کرد و افزود: دو پروژه بوستان امید و سرزمین عجایب نیز پروژه‌هایی هستند که در سال ۹۵ کلنگ‌زنی خواهند شد.

وی به برنامه‌های فرهنگی ورزشی شهرداری در دهه فجر نیز اشاره کرد و از برگزاری جشن انقلاب و تجلیل از نخبگان علمی، ورزشکاران ملی و بین‌المللی خبر داد.