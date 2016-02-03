تقابل خانلرخانی و خلیفه برای رسیدن به تیم ملی/رونمایی از قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر ، لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری ۱۲ دیدار از هفته های سوم تا پنجم در خانه تکواندو پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار تیم های اول و دوم جدول به مصاف هم می روند.

شهرداری ورامین با هدایت پیام خانلرخانی ۲۷ امتیازی است و به تنهایی در صدر جدول تکیه زده است. برتری در این دیدار می تواند شهرداری ورامین را در یکقدمی کسب عنوان قهرمانی برای چهارمین سال متوالی قرار دهد. در آن سوی میدان شاگردان سید نعمت خلیفه که در فاصله ۵ امتیازی صدرنشین در مکان دوم قراردارند برای امیدوار شدن به کسب عنوان قهرمانی به پیروزی و کسب سه امتیاز در این تقابل رودرو نیاز دارند.

اما این دیدار از یک جهت دیگر حائز اهمیت است. فدراسیون تکواندو قرار است کادر فنی تیم ملی را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا انتخاب کند که به نظر می رسد توجه حسن ذوالقدر رئیس سازمان تیم های ملی به لیگ و مربیان جوانی است که با اتکا به جوانان با آتیه تیم های خود را ارنج می کنند. تقابل خلیفه و خانلرخانی برای رسیدن به صندلی مربیگری تیم ملی می تواند حساسیت و جذابیت این بازی را دو چندان بالا ببرد.

ورامینی ها علاوه بر دیدار با دانشگاه آزاد، شهدای ساری و گیتی پسند را نیز پیش رو دارند. کسب ۷ امتیاز از این سه دیدار می تواند از چهره قهرمان رونمایی کند.



در جدول رده بندی بعد از شهرداری ورامین ۲۷ امتیازی، دانشگاه آزاد با یک بازی کمتر و ۲۲ امتیاز دوم است و پاس قوامین با ۲۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. لوازم خانگی کن با ۱۶ امتیاز، شهدای ساری با ۱۵ امتیاز، یاسین پیشرو قم با ۱۳ امتیاز، گیتی پسند اصفهان با ۱۱ امتیاز، سونیا با ۳ امتیاز و هیات تکواندو استان قزوین بدون امتیاز مکانهای چهارم تا نهم را در اختیار دارند.

برنامه هفته سوم رقابتهای لیگ برتر:

* شهرداری ورامین - گیتی پسند اصفهان

* هیات تکواندو استان قزوین - سونیا

* ياسين پيشرو قم - لوازم خانگی کن

* دانشگاه آزاد - شهدای ساری

برنامه هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر:

* سونیا - گیتی پسند اصفهان

* یاسین پیشرو قم - هیات تکواندو استان قزوین

* دانشگاه آزاد - شهرداری ورامین

* پاس قوامین - لوازم خانگي كن

برنامه هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر:

* یاسین پیشرو قم - گیتی پسند اصفهان

* دانشگاه آزاد - سونیا

* پاس قوامین - هیات تکواندو استان قزوین

* شهدای ساری - شهرداری ورامین