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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

معاون استاندار کرمان:

بازارچه موادغذایی ارگانیک در کرمان راه اندازی شود

بازارچه موادغذایی ارگانیک در کرمان راه اندازی شود

کرمان - معاون استاندار کرمان بر لزوم راه اندازی بازارچه موادغذایی ارگانیک و سالم در کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای امنیت غذایی استان کرمان با اشاره به نگاه ویژه استاندار کرمان به مساله سلامت افراد جامعه گفت: برای این منظور تدوین سند امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت.

وی با تایکد بر اینکه این سند باید کاربردی باشد، یادآور شد: هدف از تدوین این سند ارتقاء سلامت جامعه و امنیت غذایی و مصرف بهینه کود در تولید محصولات کشاورزی است.

ذکااسدی یادآور شد: در استان کرمان ارتقاء سلامت در هفت بخش آب، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات، مواد نگهدارنده و نان مورد توجه قرار دارد.

وی گفت: محصولات غذایی در سند تامین امنیت غذایی بر اساس استانداردهای تعیین شده تهیه و در واحدهای مجوزدار عرضه می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با تاکید بر لزوم مصرف متعادل آفت کش ها و کودهای شیمیایی در مزارع، باغات و گلخانه های کشاورزی، اظهار کرد: در این خصوص حدود هفت تا هشت ماه بحث و گفتگو شد.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی بازارچه موادغذایی ارگانیک و سالم باید مورد توجه قرار گیرد.

 

کد مطلب 3040965

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