انفجاری در انتقال داده ها در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سال ها است که فیبرهای نوری بعنوان پرسرعت ترین ابزار ارتباطات و انتقال داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. در همین حال ناسا در حال ساخت و توسعه نسل جدیدی از مودم های پرسرعتی است که از فناوری کوانتوم های نوری یکپارچه بهره می برند.

همچنین قرار است اولین مودم کوانتوم های نوری یکپارچه ناسا تا ۴ سال آینده در ایستگاه فضایی بین المللی راه اندازی شود.

عملکرد این مودم شبیه به لیزر است ضمن اینکه سوئیچ ها و سیم های آن کاملا بر روی یک ریزتراشه قرار می گیرند و شبیه به ساختمان داخلی گوشی همراه خواهد بود.

این کوانتوم های نوری یکپارچه، شبیه به مدار یکپارچه هستند و فقط به جای استفاده از الکترون از نور استفاده می کنند ضمن اینکه این فناوری می تواند ناسا را در انواع ماموریت ها توانمند سازد.

در همین حال ناسا برای انتقال داده ها متکی به سیستم ارتباطات فرکانس رادیویی است اما ماموریت های امروزی این سازمان نیازمند دامنه وسیع تری از داده ها هستند و به کارگیری این فناوری این مشکل را بر طرف می سازد.

همچنین به کارگیری این شیوه شبیه به انقال لیزری داده ها است که چند سال پیش توسط مدارپیماهای Lunar ناسا مورد آزمایش قرار گرفت. اما این بار ناسا امیدوار است که با راه اندازی این سیستم لیزری قادر به کد گذاری و انتقال داده ها بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سریع تر از وضعیت فعلی باشد.

ناسا اعلام کرده که با اجرای این پروژه شاهد ویدئوهایی با وضوح بالا و حجم بالایی از داده ها از فضاپیماها خواهد بود که به مدار سیاره ها در منظومه شمسی در حرکت هستند.

نام این سیستم جدید «نمایش رله ارتباطات لیزی» یا LCRD است که بخشی از این سیستم در مدار است و با دو ایستگاه زمینی ارتباط برقرار می کند.

به کارگیری این فناوری نه تنها ارتباطات بین سیاره ای را افزایش می دهد بلکه موجب کارآمدی بیشتر مراکز داده ای می شود.