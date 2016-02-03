مجتمع پتروشیمی مهاباد در سکوت خبری شروع به کار کرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سکینه اسمی – با اتصال مجتمع پتروشیمی مهاباد به خط لوله اتیلن غرب کشور و دریافت خوراک از این خط لوله، تولید پلی اتیلن در بزرگ‌ترین واحد صنعتی آذربایجان غربی و غرب کشور آغاز شد.

با وجود خلف وعده‌های مکرر مسئولان استانی مبنی بر بهره برداری از این طرح صنعتی در سالجاری و نیز دهه فجر هم اکنون این واحد صنعتی در ایستگاه آخر ساخت قرار گرفته و برای بهره برداری منتظر حضور رئیس جمهوری و مسئولان ملی است.

کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی مهاباد روز ۳۰ شهریور ماه ۸۳ با حضور رئیس جمهور وقت به زمین زده شد و مقرر بود طی مدت سه سال عملیاتی و آماده بهره برداری شود، که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید این وعده به نوعی به دست فراموشی سپرده شد.

کمبود اعتبار، معارض ملکی و تحریم‌های اقتصادی از جمله مسائلی بود که پتروشیمی مهاباد را طی یک دهه با فراز و فرودهای زیادی مواجه کرد بطوریکه تاکنون با اعلام افتتاح طرح توسط مسئولان و بدقولی آن‌ها مواجه شده‌ایم، پتروشیمی مهاباد مقرر بود سال ۹۲ آماده و افتتاح شود، سال ۹۳ گذشت و ۹۴ وعده جدید افتتاح این طرح شد.

ولی با وجود وعده بهره برداری از این طرح عظیم صنعتی در بهمن ماه اخباری رسمی مبنی بر بهره برداری از این طرح اعلام نشده اخباری که مردم منطقه برای شنیدن آن لحظه شماری می‌کنند.

زمان دقیق بهره برداری از مجتمع پتروشیمی مهاباد مشخص نیست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص وضعیت پتروشیمی مهاباد و زمان دقیق بهره برداری از آن گفت: در حال حاضر این مجتمع عظیم صنعتی به اتمام رسیده و فعالیت تولید خود را نیز آغاز کرده اما زمان دقیق بهره برداری رسمی آن مشخص نیست.

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این واحد صنعتی جزو طرح‌های ملی است و تصمیم گیری در خصوص بهره برداری آن از عهده استان خارج است گفت: ما آمادگی خود برای بهره برداری از این مجتمع را به وزارت نفت و نیز سازمان مربوطه خود اعلام کرده‌ایم و منتظر حضور رئیس جمهوری یا مسئولان ملی برای بهره برداری رسمی هستیم.

وی در خصوص اینکه آیا دهه فجر امسال بالاخره این طرح افتتاح می‌شود یا نه؟ گفت: چون در این خصوص اطلاع رسانی دقیقی به استان اعلام نشده ما نیز نمی‌توانیم زمان بهره برداری از این مجتمع را به صورت دقیق به مردم اطلاع رسانی کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون مجتمع پتروشیمی مهاباد به صورت غیررسمی در حال فعالیت بوده و خط بوتن وان که خوراک سایر مجتمع‌های پتروشیمی است در حال تولید است افزود: با نصب ماشین آلات باقی مانده خط تولیدی سایر مجموعه نیز راه اندازی می‌شود.

اسکندری از ایجاد نخستین شهرک تخصصی پتروشیمی استان در شهرستان مهاباد خبر داد و گفت: با بهره برداری از مجتمع پتروشیمی مهاباد و راه اندازی این شهرک صنعتی در آینده مهاباد و استان به یکی از قطب‌های مهم این صنعت تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی بزرگ که قادر است علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۵۰۰ نفر، سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین و ۳۰ هزار تن «بوتن ۱» را تولید و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی کند افزود: احداث مجتمع پتروشیمی مهاباد در قالب احداث خط انتقال اتیلن از عسلویه به غرب کشور به طول ۱۶۰۰ کیلومتر ایجاد می‌شود که با احتساب انشعابات آن به حدود دو هزار کیلومتر می‌رسد.

هفته‌های آتی آماده عرضه محصولات مجتمع پتروشیمی مهاباد هستیم

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نیز در خصوص آخرین وضعیت این طرح تولیدی و صنعتی به خبرنگار مهر گفت: فعالیت این مجتمع تولیدی از ماه‌های گذشته آغاز شده و هم اکنون در هر ساعت ۱۵ تن اتیلن با فشار ۳۲ بار از خط لوله اتیلن غرب دریافت می‌کند که پیش بینی می‌شود با توجه به وارد مدار شدن کامل پتروشیمی کاویان و نیز راه اندازی کامل ایستگاه‌های تقویت فشار، این میزان به مرز دریافت ۴۰ تن خوراک در هر ساعت افزایش پیدا کند.

محسن مجیدی با بیان اینکه برای احداث این مجتمع عظیم ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که شامل ۲۵۵ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی است اظهارداشت: با بهره برداری رسمی از این مجتمع شاهد تحولی عظیم در بخش اقتصاد استان و منطقه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه پلی اتیلن تولیدی این شرکت به کشورهای مختلف صادر خواهد شد و افزون بر بازارهای مناسب در کشورهای همسایه آماده ورود به بازارهای اروپایی نیز هستیم عنوان کرد: همزمان با افزایش تولید تا هفته‌های آتی عرضه محصولات این مجتمع پتروشیمی آغاز می‌شود.

مجیدی با تاکید بر اینکه مجتمع پتروشیمی مهاباد به صورت کامل در حال فعالیت بوده و این مجتمع پتروشیمی به عنوان یک طرح مهم و استراتژیک در غرب کشور آماده افتتاح رسمی است گفت: اتیلن که خوراک اصلی این پتروشیمی را تشکیل می‌دهد در روز چهارم شهریور ماه امسال پس از ۲۲۰۰ کیلومتر راه از عسلویه به این مجتمع رسید.

احداث مجتمع پتروشیمی مهاباد در قالب احداث خط انتقال اتیلن از عسلویه به غرب کشور به طول یکهزار و ‌ ۶۰۰ کیلومتر ایجاد شده است که با احتساب انشعابات آن به بیش از دو هزار کیلومتر می‌رسد.

در مسیر این خط انتقال شش واحد پتروشیمی در مناطق محروم چون خرم آباد، گچساران، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مهاباد و سنندج احداث شده و منبع تأمین کننده اتیلن مورد نیاز واحدهای پتروشیمی واقع در مسیر این خط لوله واحدهای بندر امام و عسلویه هستند.

مجتمع پتروشیمی مهاباد قادر است سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی و سنگین و ۳۰ هزار تن نیز بوتن یک را تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی خواهد کرد.

مواد اولیه مورد نیاز این مجتمع نیز سالانه حدود ۳۲۴ هزار تن اتیلن است که از طریق خط لوله سراسری انتقال اتیلن غرب کشور از عسلویه به این مجتمع منتقل می‌شود.

این طرح پس از بهره برداری کامل قادر خواهد بود برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و چهار هزار نفر به صورت غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم کند.