به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: تا پایان آذر ماه امسال هزار و ۴۴۶ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند. همچنین در سال قبل مراجعینی كه درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی داشته اند، ۱۲۵۴مورد بوده است كه ۳/۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

لازم بذكراست در آذر ماه امسال هم تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی (جسمانی) با ۴درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۳نفر اعلام شده است.

شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می‌شود شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر که در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری‌ها موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط ۳متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد، است.