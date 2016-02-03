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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد:

تلاش های پاکستان برای رفع تنش تهران-ریاض مثبت بوده است

تلاش های پاکستان برای رفع تنش تهران-ریاض مثبت بوده است

وزیر اطلاعات پاکستان ضمن ابراز امیدواری از مثبت بودن تلاش های اسلام آباد برای رفع تنشهای تهران-ریاض، اجرای برجام را اتفاقی مثبت درجهت گسترش روابط تجاری-اقتصادی کشورش با ایران خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «پروزیر رشید» وزیر اطلاعات پاکستان، ضمن تبریک سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، رفع تحریم های ایران را خبر خوشی برای اسلام آباد دانست و برای فروغ روابط اقتصادی-تجاری دو کشور در زمینه های مختلف ابراز امیدواری کرد.

وی همچنین تلاش های اسلام آباد برای بهبود روابط ایران و عربستان را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به سفر «نواز شریف» و «راحیل شریف» نخست وزیر و فرمانده کل ارتش پاکستان به تهران و ریاض بیان کرد که ایفای نقش سوم پاکستان در راستای رفع تنش دو کشور نشان از پر اهمیت بودن دو کشور اسلامی  و همسایه ایران و عربستان برای اسلام آباد دارد.

کد مطلب 3040978

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