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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

در دانشگاه علامه طباطبائی؛

همایش«علوم انسانی قرآن بنیان، چیستی، چرایی و چگونگی»برگزار می شود

همایش«علوم انسانی قرآن بنیان، چیستی، چرایی و چگونگی»برگزار می شود

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، همایش«علوم انسانی قرآن بنیان، چیستی، چرایی و چگونگی» را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «علوم انسانی قرآن بنیان، چیستی، چرایی و چگونگی» در سه محور: چیستی علوم انسانی قرآن بنیان(ماهیت، مبانی، ویژگی ها)، چرایی علوم انسانی قرآن بنیان(ضرورت ها، اهداف، مزیت‌ها)، چگونگی علوم انسانی قرآن بنیان(الزامات، الگوها، روش ها) برگزار می شود. 

این همایش ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵در محل دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در اتوبان شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه جنوبی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را تا ۱۰ اسفند۹۴ و اصل مقاله را تا ۲۰ اسفند به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

 

کد مطلب 3040979
خداداد خادم

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