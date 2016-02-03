همایش«علوم انسانی قرآن بنیان، چیستی، چرایی و چگونگی»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «علوم انسانی قرآن بنیان، چیستی، چرایی و چگونگی» در سه محور: چیستی علوم انسانی قرآن بنیان(ماهیت، مبانی، ویژگی ها)، چرایی علوم انسانی قرآن بنیان(ضرورت ها، اهداف، مزیت‌ها)، چگونگی علوم انسانی قرآن بنیان(الزامات، الگوها، روش ها) برگزار می شود.

این همایش ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵در محل دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در اتوبان شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه جنوبی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را تا ۱۰ اسفند۹۴ و اصل مقاله را تا ۲۰ اسفند به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.