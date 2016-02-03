اصغر باقریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تساوی تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس با بیان مطالب فوق اظهار کرد: همه دیدند که دو تیم زیبا بازی کردند. جایگاه این نوع بازی‌ها در فوتبال ایران کم شده است و لیگ ما باید به این سمت برود که ترس و دلهره و نتیجه گرایی را کنار بگذارد. هم سپاهان و هم پرسپولیس برای برد به میدان آمده بودند و اندیشه‌های دفاعی را کنار گذاشته بودند. برای همین با بیشترین عناصر هجومی وارد زمین شدند که در نهایت بازی به تساوی کشید.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا از عملکرد سپاهان و نتیجه بازی راضی هستید؟» گفت: من از تیم سپاهان راضی هستم ولی از شرایطی که بر فوتبال حاکم است، گلایه دارم. متاسفانه خیلی مسائل حاشیه‌ای به فوتبال ما ضربه می‌زند و یک عده برای به دست آوردن نتیجه، به کارهایی دست می‌زنند که نباید دست بزنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به فحاشی تماشاگران پرسپولیس علیه محمدرضا خلعتبری مهاجم سپاهان، تاکید کرد: در کشورهای اروپایی هم ممکن است نسبت به بازیکنانی که مقابل تیم سابق خود قرار می‌گیرند، حساسیت باشد ولی حداکثر واکنش تماشاگران «هو کردن» است. در ایران این قضیه فرق می‌کند. همین دیروز تماشاگران پرسپولیس با یک حرکت از پیش برنامه‌ریزی شده حدود یکساعت و نیم به محمدرضا خلعتبری فحاشی کردند.

باقریان تاکید کرد: این نشان می‌دهد که یک عده برای به هم زدن تمرکز تیم حریف به هر چیزی متوسل می‌شوند. از طرف دیگر حداکثر فشار را به داور مسابقه آوردند تا او هم تمرکزش را از دست بدهد. اینها باعث شد ما فوتبال زیبا را فراموش کنیم.

وی ادامه داد: پرسپولیس بازیکنان و مربی خوب و فهیمی دارد. ۸۰ هزار تماشاگرش هم که برای تماشای بازی به ورزشگاه آمده بودند. خب باید از این پتانسیل در جهت ایجاد جو مثبت استفاده کرد نه اینکه علیه بازیکنان تیم حریف و یا داور مسابقه جوسازی کنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه تصمیم داور در اخراج مدافع سپاهان درست نبود، تصریح کرد: هم اخراج پادوانی درست نبود و هم پنالتی صورت گرفته روی «پریرا» مهاجم ما گرفته نشد. داور بیشتر تحت فشار استادیوم و تماشاگران قرار داشت. کمیته داوران باید برای این بازی سنگین داور با تجربه‌تری انتخاب می‌کرد. البته اعتقاد دارم که داور، خوب بود ولی فشار استادیوم و تماشاگران روی بعضی داوران باعث ایجاد جو منفی می‌شود.

باقریان خاطرنشان کرد: ما برای گرفتن سه امتیاز به تهران آمده بودیم. باید از الان روی سه امتیاز تمام مسابقات تمرکز کنیم. البته کادر فنی ما مقابل پرسپولیس حساب شده و با برنامه بود و در نیمه اول حتی یک فرصت هم به پرسپولیس نداد. با وجود فشاری که روی بازیکنان بود، بازی را خوب کنترل کردیم.

وی یادآور شد: واقعا فشارهای غیر فوتبالی، بازی را تحت تاثیر خودش قرار داد. بخصوص حجم وسیع فحاشی ناموسی که یک کار سازماندهی شده بود. ما دو روز قبل از مسابقه به سازمان لیگ و مسئولان مربوطه اعلام کرده بودیم که تذکرات لازم را به باشگاه پرسپولیس بدهند. کانون هواداران پرسپولیس قبل بازی بیانیه صادر کرده بود. آنها حق چنین کاری ندارند. مگر خلعتبری چه گناهی کرده بود؟ به چه علت به کانون هواداران اجازه می‌دهند که بیانیه صادر کنند و علیه مهاجم تیم حریف فحاشی کنند؟