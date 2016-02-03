مصطفی اسلامیه به ما دانش شاد بودن را آموخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غبرایی مترجم پیشکسوت و از دوستان نزدیک زندهیاد مصطفی اسلامیه در مراسم تشییع پیکر او که صبح امروز چهارشنبه بهمن در محوطه باز تالار وحدت در تهران برگزار شد، در سخنانی گفت: وقتی به مصطفی اسلامیه فکر میکنم، شادخویی و بذلهگویی او به یادم میافتد. شاید تنها طنزهای او بود که میتوانست آلودگی هوا و آلودگیهای دیگر را برای من قابل تحمل کند.
وی افزود: مصطفی ذهنی قوی و سرشار از خاطره، طنز و شعر داشت و اطلاعات دایرهالمعارفی بسیار غنی داشت.
به گفته غبرایی، او ترجمه رمان «میلیونر زاغهنشین» را با همکاری مصطفی اسلامیه در نشر نیکا به چاپ رسانده بود.
مدیا کاشیگر مترجم و منتقد ادبی هم در این مراسم گفت: آنچه با مرگ مصطفی، برای من هم مُرد، دانش شاد بودن و خندیدن در هر شرایطی بود. فکر میکنم اگر میخواهیم وارث خوبی برای مصطفی اسلامیه باشیم، باید دو چیز را خوب یاد بگیریم؛ اینکه هر بلایی سرمان آمد، شاد بمانیم و اینکه هیچ وقت قلم را زمین نگذاریم.
اسدالله امرایی مترجم، در سخنان کوتاهی درباره مصطفی اسلامیه گفت: او از جمله خادمان فرهنگی بود که همیشه میخواست در کناری بایستد. شاید به همین خاطر بود که کتابهایش همواره زنده خواهد ماند.
نورالله مرادی پژوهشگر و دوست نزدیک مصطفی اسلامیه با اشاره به آشناییاش با او و علی صلحجو از نخستین سالهای دهه ۴۰ و همچنین همکاریاش با موسسه اطلاعات و انتشارات فرانکلین علاقه او را به کتاب خواندن بیشتر از نوشتن کتاب عنوان کرد.
پورجعفری از جمله نویسندگان همکار مصطفی اسلامیه نیز سخنران دیگر مراسم تشییع پیکر او بود که در خصوص او گفت: سلامت روح و روان مصطفی اسلامیه دو روز پیش با یک نارسایی قلبی پر کشید. نگاه بیطرف اسلامیه در حوزه طنز و پژوهشهای تاریخی و میراثداری، میراثی است که از او برای ما به جای مانده است.
وی با بیان اینکه دوستی با اسلامیه دنیایی سراسر از لذت را برای او آفریده بود، گفت: پشت طنزهای اسلامیه یک جدیت قوی نهفته بود. او کارهای فراوانی داشت که ناتمام مانده است. شاید اگر امروز میبود، میگفت مهمترینشان خودم بودم که تمامش کردم.
نیما اسلامیه پسر مصطفی اسلامیه آخرین سخنران این مراسم بود که در سخنانی پدرش را آزادهای روشنفکر خواند که گنجینهای بسیار گرانبها با کتابهایی که خلق کرده است، برای آیندگان به یادگار گذاشته است.
وی با اشاره به ارزش کتاب «مهتابی و ملکوت» نوشته مصطفی اسلامیه از نایاب بودن چاپهای قبلی این کتاب در بازار همزمان با جلوگیری از تجدیدچاپ آن سخن گفت و در ادامه بخشهایی از این کتاب را برای حاضران قرائت کرد.
اسلامیه همچنین درباره پدرش یادآور شد: بهشت و دوزخ مصطفی اسلامیه، هم این مردم و هم این کشور بود و هم اینکه مثل بسیاری دیگر میتوانست زندگی خود را در خارج از کشور ادامه دهد، ولی به مردمش و عشقش وفادار ماند و ایران را ترک نکرد.
مدیا کاشیگر، لیلی گلستان، محمود معتقدی، پورجعفری، مهدی و کامران غبرایی، توکا ملکی، محمدرضا خاکی، قاسم روبین، اسدالله امرایی، عباس مخبر، نورالله مرادی، علیرضا بهنام و... از جمله نویسندگان و چهرههای ادبی حاضر در مراسم تشییع پیکر زندهیاد مصطفی اسلامیه بودند.
بر اساس این گزارش، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره مصطفی اسلامیه از ساعت ۶ تا ۸ عصر روز جمعه ۱۶ بهمن در سرای محله اکباتان، فاز یک برگزار میشود.
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