«جکسون مارتینز» با قراردادی ۴۶ میلیون دلاری به گوانگژو چین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم ۲۹ ساله کلمبیایی با انعقاد قراردادی چهارساله به ارزش ۴۵/۸ میلیون دلار به باشگاه چینی پیوسته است. وی پس از تکمیل کردن آزمون پزشکی از هفته آینده به اردوی زمستانی گوانگژو اورگرانده در دوبی خواهد پیوست.

این باشگاه در بیاینه ای اعلام کرد: ما عمیقا بر این باوریم که این ستاره بین المللی می تواند خط حمله تیم ما را تقویت کند... و هیجان بیشتری را برای هر بیننده ای فراهم آورد.

باشگاه های چینی پیش از این دست به خریدهای بزرگی زده اند که در این ارتباط می توان به باشگاه شانگهای شنهوآ اشاره کرد که «دمبا با» را به خدمت گرفته و باشگاه جیانگسو سونینگ که با انعقاد قراردادی به ارزش ۳۶ میلیون دلار، رامیرس را از چلسی را جذب کرده است.

باشگاه اورگرانده در همین راستا بازیکنان برزیلی به نام پائولینیو و روبینیو را به خدمت گرفته است.

لیگ فوتبال چین در فصل ۱۵-۲۰۱۴ در بازار نقال و انتقالات خارجی ۱۱۸ میلیون دلار هزینه کرده است.