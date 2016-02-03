امید به زندگی مهمترین عامل در درمان سرطان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی قبل از ظهر چهارشنبه در همایش آشنایی با سرطان‌های شایع و راه‌های پیشگیری از آن، در بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان بابیان اینکه با خود مراقبتی و امید، سرطان قابل‌پیشگیری و درمان است، افزود: با توجه به اینکه امروزه سرطان با ترس همراه شده است تنها راه‌حل آن افزایش امید در زندگی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه ضمن تأکید بربالابردن آگاهی مردم ادامه داد: باید درزمینه افزایش آگاهی مردم برنامه‌های مجدانه‌ای را داشته باشیم و با اطلاع رسانی و تبلیغات در بحث مواد غذایی بر آگاهی آنان بیفزاییم.

صائینی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیش از نیمی از سرطان‌ها با آنچه که می‌خوریم در ارتباط هستند، بنابراین می‌بایست در بهبود شیوه زندگی سالم و تغذیه کوشا باشیم و تولیدات مواد غذایی سالم را افزایش دهیم و همچنین برنامه‌های مؤثری را در باورها و اصلاح الگوی زندگی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بدو ن احتساب شتاب مرگ‌ومیر سرطان میزان مرگ‌ومیر سرطان در کشورمان ۱۰ درصد و در دنیا ۱۲ درصد است که سرطان دومین علت مرگ در دنیا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اظهار کرد: در این استان غربالگری از طریق مراکز جامع سلامت انجام می‌شود و بررسی سرطان‌های سینه و سرطان‌های مربوط به کولن و دستگاه گوارش در برنامه کاری قرارگرفته است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان نیز در این همایش گفت: همانگونه که نشاط تأثیری بسزایی در روحیه فرد و درمان بیماری می‌گذارد بدون شک محیط زندگی و جغرافیایی، عوامل بیولوژیک و شیوه زندگی نقش مؤثری در شیوع سرطان دارند و عادات زندگی و نوع تغذیه به‌مراتب تأثیر خود را می‌گذراند.

محمود حریری ادامه داد: هدف دانشگاه علوم پزشکی ترویج شیوه زندگی و تغذیه سالم است.

وی عنوان کرد: در سال جاری باراه اندازی پایگاه‌های بهداشتی در سطح شهرهای استان شاهد افزایش کنترل بیماری و واکسیناسیون خواهیم بود.