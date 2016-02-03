پایبندی اصولگرایان به میثاق ائتلاف/افراد خارج از لیست انصراف دهند

حسین نجابت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به قطعی شدن لیست ائتلاف اصولگرایان در تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسی اصولگرای واقعی باشد و ادعا می کند که بر اصول پایبند است باید به آنچه در این ائتلاف متعهد شده پایبندی داشته باشد.

وی افزود: بعد از انتشار لیست ۳۰ نفره ائتلاف اصولگرایان کسانی که به هر دلیل اسمشان در لیست نیست باید تعهد خود را به ائتلاف نشان داده و از نمایندگی انصراف دهند چون در غیر آراء اصولگراها پراکنده شده و ممکن است در رقابت انتخاباتی جریان اصولگرایی از این منظر لطمه ببیند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بسیاری از بزرگان اصولگرایی این میثاق را امضا کردند و ما اطلاع داریم که به عهدشان عمل خواهند کرد چون عزمشان این نیست که حتما خودشان به مجلس راه پیدا کنند بلکه همه دغدغه آنها وحدت در جریان اصولگرایی است.

نجابت خاطرنشان کرد: در این انتخابات عده ای از جریان اصولگرایی دوباره امتحان می شوند و تردیدی نیست که جریان اصولگرایی از این امتحان هم موفق خواهد بود چون کمک می کنند جبهه اصولگرایی در این انتخابات به پیروزی قاطع دست پیدا کند.