انتقاد شدید کوچک زاده از روحانی و وزیر راه

کوچک زاده نوشته است: وزير راه در گزارشي در راستاي توجيه اولويت خريد هواپيما از فرانسه مي گفت كه سالانه ٤ ميليارد دلار بابت بليط هواپيما توسط مردم ما به شركت هاي هواپيمايي خارجي پرداخت مي شود و البته در جلسه نمايشي مجلس اجازه پرسش از وزير به هيچكس داده نشد و الا من مي پرسيدم كه چگونه اين مبلغ قابل آناليز است ؟ يعني چند سفر هوايي توسط چه تعداد ايراني انجام مي شود كه هزينه بليط آن در سال به ٤ ميليارد دلار مي رسد؟ اما شب در مصاحبه تلويزيوني رئيس جمهور اين عدد به راحتي يك ميليارد دلار افزايش داده شد و به ٥ ميليارد دلار رسيد تا افكار عمومي راحت تر اولويت خريد اين هواپيما ها را بپذيرد! وزير راه صبح مي گويد ٤ و رئيس جمهور شب مي فرمايد ٥ ميليارد!!!چه دولت دست و دل بازي داريم ! يك ميليارد تفاوت در دو گزارش به فاصله يك صبح تا شب.
مهدی کوچک زاده در کانال تلگرام خود به خرید هواپیماهای فرانسوی واکنش نشان داده است.
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