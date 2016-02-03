چهار دیدار تدارکاتی تیم جوانان با بلاروس و سنگاپور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون؛ بهزاد آزاد، سرپرست تیم جوانان ضمن تایید خبر چهار بازی تدارکاتی گفت: دو بازی دوستانه بنا به درخواستی که فدراسیون فوتبال سنگاپور برایمان ارسال کرده است، در فروردین ماه سال ۹۵ برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: همچنین برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم جوانان بلاروس در مرداد ماه سال آینده نیز قطعی شده تا بازیکنان با آمادگی بالا و کامل در مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی بحرین برگزار می شود، شرکت کنند.

گفتنی است، پس از برپایی اردوی تدارکاتی و انجام سه دیدار دوستانه در آنتالیا، دور جدید اردوی آماده سازی تیم زیر ۱۹ سال پسران از ۲۵ بهمن ماه در کمپ تیم های ملی و زیر نظر کادر فنی آغاز خواهد شد.