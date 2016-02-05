فوتبال نوشت: پپ گواردیولا سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ که رسما از فصل آینده هدایت منچسترسیتی را برعهده خواهد گرفت به عنوان یکی از گران‌ترین مربیان جهان شناخته می‌شود.

وی که در بایرن هم دستمزد بسیار بالایی دریافت می‌کند با قراردادی سه ساله در جمع آبی‌های منچستر حضور دارد و در هر فصل ۲۲ میلیون یورو دستمزد می‌گیرد.

این دستمزد در دنیای مربیان فوتبال بالاترین حقوق برای یک مربی است و در قیاس با لوئیس انریکه سرمربی بارسلونا و زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید اختلاف بسیار زیاد و معناداری دارد.

فهرست ۱۰ مربی که بیشترین دستمزد را می‌گیرد، به شرح زیر است:

۱- پپ گواردیولا، منچستر سیتی انگلیس ۲۲ میلیون یورو

۲- کارلو آنچلوتی، بایرن مونیخ آلمان ۱۵ میلیون یورو

۳ -یورگن کلوپ، لیورپول انگلیس، ۱۴ میلیون یورو

۴ - آرسن ونگر، آرسنال انگلیس، ۱۱ میلیون یورو

۵ - لوئیس فان خال، منچستر یوناتید انگلیس، ۱۰ میلیون یورو

۶ - آندره ویاس بواس، زنیت روسیه، ۸.۵ میلیون

۷ - لوئیس انریکه، بارسلونا اسپانیا ۷.۵ میلیون یورو

۸ - لوران بلان، پاری سن ژرمن فرانسه، ۷ میلیون یورو

۹ - دیگو سیمئونه، اتلتیکو مادرید اسپانیا، ۶ میلیون یورو

۱۰ - زین الدین زیدان، رئال مادرید اسپانیا، ۶ میلیون یورو